Primer vistazo del nuevo Capitán América

En estos momentos el UCM está pasando por una etapa de cambios, y es que sus películas no han logrado retomar el interés de la gente, eso se pudo ver el pasado 2023 con lanzamientos como Ant-Man and The Wasp: Quantumania y The Marvels, las cuales no lograron recaudar las ganancias esperadas por Marvel y Disney. Sin embargo, esperan que el 2025 sea el indicado para remontar el camino, y el primer paso será Captain America: Brave New World.

Bien se sabe que el manto de este héroe ha pasado a manos de Sam Wilson, anteriormente Falcon, y sus primeros pininos se han visto en la serie en la que compartió créditos con The Winter Soldier. Todo para que al poco tiempo se confirmará su cinta individual durante un panel de Marvel en la Comic-Con del 2022. Y desde ese momento, se han tenido algunos retrasos inesperados, pues en inicio la cinta sería lanzada en el 2024.

Sin embargo, el proyecto sigue su curso. Aquí tenemos el primer vistazo al personaje con su nuevo traje:

Esto es lo que ha comentado el director Julius Onah sobre los retos que afrontará Sam: