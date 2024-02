Primer vistazo a Terminator: Survivors

Terminator es una de las propiedades más amadas del cine, aunque no una que haya tenido una buena representación desde 1991. En el caso del mundo de los videojuegos, se ha intentado en múltiples ocasiones trasladar el trabajo original de James Cameron, y muy pocas experiencias lo han logrado. Ahora, recientemente se reveló que un nuevo título de Terminator llegará este mismo año a PC.

Como parte de los anuncios del Nacon Connect 2024 de hoy, la compañía anunció Terminator: Survivors, un nuevo juego de mundo abierto y sobrevivencia que nos dará la oportunidad de explorar un mundo post-apocalíptico poco después de que Skynet destruyó el mundo. Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta, se espera que este título llegue a PC, por medio de early access, este mismo año. Esta es la descripción de esta entrega:

“Empiezas el juego como un superviviente que se enfrenta a los peligros del mundo post apocalíptico e intenta lidiar con las amenazas que suponen otros seres humanos, las máquinas y el Terminator. Al principio no eres consciente de la existencia de Skynet y el Terminator, pero es algo que descubres rápidamente. Entonces unes tus fuerzas con otros supervivientes y averiguas la verdad sobre el conflicto en marcha, mientras te preparas para contraatacar. Esto sucede en una línea temporal inexplorada del universo de Terminator, con una trama totalmente original que incluye personajes famosos y otros nuevos, y en la que descubrirás más detalles sobre los inicios de la Resistencia de John Connor”.

Los desarrolladores describen a Terminator: Survivors como una experiencia de supervivencia en mundo abierto con elementos de gestión de bases y de acción-shooter, con una trama independiente y original, aunque claramente inspirada por las primeras dos películas. Uno de los elementos más llamativos, es la inclusión de un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores.

Pese a que por el momento no hay más información, se espera que Terminator: Survivors esté disponible en PC, por medio de early access, en algún punto de este año. Una vez que esté más que listo para su versión 1.0, el juego también llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. En temas relacionados, se revela final alternativo de Terminator 2. De igual forma, este es el primer vistazo al anime oficial de Terminator.

Nota del Editor:

Esto no me llama en absoluto. Aunque la idea de hacer un juego de mundo abierto enfocado en la supervivencia en el contexto del Judgment Day de Terminator suena interesante, la ejecución de estos conceptos usualmente deja mucho que desear, y si bien espero que este no sea el caso, no me sorprendería si todos terminan olvidando esta entrega.

Vía: Nacon