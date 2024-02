¡Primer vistazo a la película de Tron: Ares!

Pese a que la serie de Tron no parece tener el impacto que muchos aseguran, esta sigue siendo una de las series de sci-fi más reconocidas a nivel mundial. De esta forma, no es una sorpresa escuchar que Disney está trabajando en una nueva entrega. Ahora, después de años de espera, el día de hoy se ha compartido el primer vistazo a este proyecto, conocido como Tron: Ares.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Deadline compartió la primera imagen oficial de Tron: Ares, en donde podemos ver a quien parece ser Jared Leto, quien en esta ocasión toma el papel principal, en uno de los ya clásicos trajes de este mundo cibernético.

FIRST LOOK! Disney has released a first look at 'Tron: Ares,' the highly anticipated, new installment in the 'Tron' franchise. Jared Leto leads the cast starring Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, and Gillian Anderson pic.twitter.com/ej3qY8QZvm

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 29, 2024