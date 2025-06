Return to Silent Hill es una de las películas basadas en videojuegos más esperadas del momento. Si bien Konami y Cineverse se habían mantenido en silencio durante mucho tiempo, el día de hoy por fin se ha confirmado la fecha de estreno específica de esta adaptación del icónico Silent Hill 2.

De acuerdo con Deadline, Cineverse ha confirmado que Return to Silent Hill llegará a los cines el próximo 23 de enero del 2026. Esto fue lo que comentó Mark Rupp, director financiero y de operaciones y cofundador de Iconic Events Releasing, al respecto:

“Return to Silent Hill llega a los cines en el momento perfecto tras el exitoso lanzamiento reciente del remake del juego Silent Hill 2 en el que se basa la película, al tiempo que celebra el 20 aniversario del inicio de la franquicia de películas de terror”.

Esta adaptación será un thriller de terror psicológico, la cual será protagonizada por Jeremy Irvine y Hannah Emily Anderson. Lamentablemente, por el momento no hay un tráiler que nos dé una idea clara del tipo de trabajo que Christophe Gans, el director, y su equipo lograron. Sin embargo, con una fecha de estreno ya establecida, solo es cuestión de tiempo antes de que esto suceda.

Return to Silent Hill será la tercera adaptación cinematográfica del trabajo de Konami. La primera llegó en el 2006 y adaptó los eventos del primer juego, siendo una de las mejoras transiciones de los juegos a la pantalla grande. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de la secuela de 2012, la cual trató de llevar los eventos de Silent Hill 3 a este medio, y el resultado no fue positivo. Considerando que este nuevo trabajo se encargará de llevar la historia de Silent Hill 2 a un nuevo público, será interesante ver cómo hará esto.

Recuerda, Return to Silent Hill llegará a los cines el 23 de enero del 2026. En temas relacionados, Bloober Team ya trabaja en un remake del primer Silent Hill. De igual forma, esta es la fecha de lanzamiento de Silent Hill f.

Nota del Autor:

Espero que la película sea un éxito. Estamos hablando de la adaptación de uno de los videojuegos más importantes del medio. Silent Hill 2 es una obra maestra que tiene el potencial de funcionar en la pantalla grande. Sin embargo, si el largometraje falla, es muy probable que Konami se aleje de Hollywood.

Vía: Deadline