Se dan detalles del juego cancelado de Star Wars

Hace nada de tiempo se dieron malas noticias en el mundo de los videojuegos, dado que se confirmaron recortes de personal para EA, hecho que trajo incertidumbre a las personas que trabajan de la empresa, pues no se había inicialmente que puesto serían removidos. Sin embargo, esto no fue lo único negativo, ya que se nombraron juegos cancelados y la nueva regla de que ya no pretenden trabajar con licencias externas para centrarse en sus propias Ip’s, y uno de las cancelaciones se relacionaba a Star Wars.

Se trataba de un shooter estilo Battlefront, solo que con la diferencia que iba a estar centrado en The Mandalorian, por lo que llamó la atención de todos los que tuvieron la oportunidad de verlo y hasta probarlo. Dentro de los comentarios han elogiado esta obra que no vio la luz del día. Lo más extraño, es que justo cuando más información del mismo se estaba filtrando, fue el momento para el movimiento por parte de EA, confirmando que ya no está en las prioridades, aunque Star Wars: Jedi se ha salvado.

Aquí una descripción detallada que los informantes de Insider Gaming le han dicho al medio:

Primero que nada, el juego empezaba en ‘la guarida’, la base de operaciones del jugador, que contenía la nave, un mapa de la galaxia, estación de mejora, armería y más. Se entiende que sería aquí donde el usuario seleccionaría qué recompensas le gustaría perseguir. Luego, se podría equipar las armas, mejorar armadura y subir a la nave para aterrizar en el planeta donde se encuentra la recompensa.

No se trataría de un mundo abierto y en cambio, ofrecía una experiencia de nivel lineal, pero con algunas áreas abiertas más grandes para que el usuario explorara y encontrara recompensas. El combate se describía como muy rápido debido al jetpack mandaloriano que permitía ir verticalmente, igual impulsar horizontalmente para llegar a lugares de alto alcance. Se dijo que había una función de derribo, en la que el personaje daría golpes, algo que recuerda a DOOM para acabar con los rivales.

Habrían gran cantidad de enemigos, pero sobre todo los conocidos Storm Troopers, aunque se planeaban agregar guerreros de mayor rango, incluyendo gente de la primera orden. Para ganarles, el aumento de niveles en el arma nos llevaría a cambiar tipos de mira y muchas más configuraciones. Se pensaba para llegar solo a la nueva generación, es decir, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Hubiera sido un proyecto interesante, pero el mundo de los shooters está bastante atiborrado. Menos mal que la saga de Jedi no ha sido cancelada, me imagino que les ha ido bien a estos juegos, y por ende, quieren cerrar lo que empezaron hace algunos años atrás.