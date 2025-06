Apple introduce publicidad en los iPhone

La publicidad es el enemigo número uno del internet. A nadie le gusta que un comercial lo interrumpa, por lo que pagar por eliminar esto se ha vuelto algo muy común hoy en día. De esta forma, fue una gran sorpresa cuando los usuarios de iPhone recibieron una notificación que los incita a comprar boletos para la película de F1.

De acuerdo con TechCrunch, la aplicación de Apple Pay ha comenzado a mostrar comerciales para la película de F1, la cual es co-producida por Apple. Esto, como era de esperarse, no ha sido del agrado de los usuarios, quienes han señalado que ya pagaron cientos de dólares por un iPhone y no quieren ver comerciales en aplicaciones en donde esto usualmente no sucede.

Lo peor de todo, es que los anuncios de Apple Pay, o de cualquier otra aplicación de iOS, parece que han llegado para quedarse. La única forma de evitar que estos comerciales aparezcan como notificaciones es con la actualización de iOS 26, la cual ya no estará disponible en modelos como el iPhone X. Esto significa que si no quieres ser bombardeado por publicidad tendrás que comprar un modelo nuevo de estos celulares.

En sitios como Reddit, múltiples usuarios han expresado su enojo y decepción con Apple, quien claramente está tomando toda acción posible para obtener las ganancias que alguna vez tuvieron. A este ritmo, no sería una sorpresa si el iPhone 19 resulta ser un gigante espacio publicitario para productos de Apple y de otras compañías. En temas relacionados, estos son los celulares compatibles con el iOS 26. De igual forma, Google Chrome dejará de funcionar en estos dispositivos.

Vía: TechCrunch