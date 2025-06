FBC: Firebreak está experimentando problemas con el número de jugadores

El reciente lanzamiento de FBC: Firebreak, el nuevo shooter cooperativo PvE de Remedy, no ha logrado captar la atención esperada. A pesar de expandir el universo narrativo de terror del estudio, el título ha tenido un inicio modesto, apuntando a un tipo de jugador más casual con sesiones cortas de juego, pero sin conseguir consolidar una comunidad sólida desde su estreno.

Según cifras de Steam, el juego apenas alcanzó un pico de 1,992 jugadores simultáneos, ubicándose en el puesto 1,854 del ranking de popularidad, muy por debajo de otros proyectos del estudio como Control o incluso el clásico Max Payne 3. Lo más preocupante es que esta baja afluencia se da a pesar de estar disponible en plataformas de gran alcance como PlayStation Plus y Xbox Game Pass, que no han logrado impulsar su presencia.

Entre los factores que podrían estar afectando su desempeño destacan su precio de 40 euros y la limitada variedad de contenido, que ha sido señalada como repetitiva y poco duradera. Críticas recientes apuntan a que la experiencia de juego se agota rápidamente, algo que contrasta con el legado más profundo y duradero de otros títulos de Remedy. Además, jugadores han reportado dificultades para encontrar partidas en línea, incluso con el soporte de juego cruzado entre plataformas.

El futuro inmediato de FBC: Firebreak es incierto. Aunque su concepto y ambientación siguen siendo atractivos para un nicho de jugadores, los problemas de emparejamiento y la escasa concurrencia general representan un reto importante para su estabilidad en el competitivo mercado de shooters cooperativos. Los próximos meses serán clave para que el estudio recupere el impulso y fortalezca su propuesta de contenido.

No está de más decir, que el juego ha cosechado reseñas mixtas, no lo consideran ni bueno ni malo. Además a Remedy siempre se le vio tranquilo con el título, por lo que parece ser, no dañará mucho su economía si llega a fracasar de forma rotunda.

Está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Lamentablemente ya se veía venir todo este problema. Al menos todavía seguirán su camino de juegos de un solo usuario, por lo que debemos estar contentos.