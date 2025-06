Las ofertas son importantes para la industria de los videojuegos, y no hay mejor grupo para esto que Humble Bundle. A lo largo de los años, este grupo se ha encargado de, no solo ayudar a organizaciones benéficas, sino que también ha llevado miles de juegos a las manos de los usuarios. Ahora, gracias a Humble Bundle puedes conseguir toda la serie de Mafia y BioShock por menos de $20 dólares.

En lugar de gastar $169 dólares por Mafia Definitiva Edition, Mafia 2 Definitive Edition, Mafia 3 Definitive Edition, BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered y BioShock Infinite, Humble Bundle ofrece un paquete que incluye los seis títulos por solo $18 dólares. El único detalle es que esta oferta solo está disponible en PC, por medio de Steam.

Una vez que pagues los $18 dólares, podrás acceder a estos seis magníficos títulos, los cuales te van a preparar para el futuro de sus series. En el caso de Mafia, en agosto estará disponible Mafia: The Old Country, la cual es una precuela. Por su parte, sabemos que un nuevo BioShock ya está en desarrollo, e incluso una película de Netflix está en camino.

Si este precio es demasiado, Humble Bundle también ofrece una opción de pagar solo $10 dólares para conseguir la trilogía de BioShock, dejando afuera el trabajo de Hangar 13. Por si fuera poco, al comprar el paquete, también aportas un porcentaje a una causa benéfica. En este caso, parte del dinero irá a Covenant House, una organización estadounidense que ayuda a jóvenes sin hogar y víctimas de tráfico humano.

Tienes hasta el próximo 10 de julio para realizar la compra, algo que no solo ayudará a un grupo en necesidad, sino que también te dará a acceso a Mafia Definitiva Edition, Mafia 2 Definitive Edition, Mafia 3 Definitive Edition, BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered y BioShock Infinite. En temas relacionados, un remake de BioShock estaría en camino. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Mafia: The Old Country.

Algo importante a considerar, es que estamos hablando de seis juegos que se sienten como títulos de sus respectivas generaciones. Si bien nadie puede negar el gran trabajo de Hangar 13 e Irrational Games, aquellos que prefieren experiencias más modernas es probable que tengan algunos problemas con estos grandes trabajos, los cuales tienen detalles que han desaparecido en experiencias modernas.

Vía: Humble Bundle