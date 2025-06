Aunque es muy probable que muchos estén por comenzar su viaje por Death Stranding 2: On the Beach, quienes ya han llegado al final de la aventura han notado la sorpresiva participación de Nintendo en este proyecto de PlayStation, y es que en los créditos encontramos el nombre de Nintendo Pictures, quienes ayudaron a darle forma a la aventura de Sam.

En el 2022, Nintendo adquirió a Dynamo Pictures, compañía japonesa que se ha dedicado a trabajar en material promocional para películas, animes y videojuegos, y ofrecer apoyo en la captura de movimiento de algunos títulos. Aunque con la compra cambiaron de nombre a Nintendo Pictures, sus compromisos con otras compañías se mantuvieron en pie, y una de esta fue Kojima Productos.

Notablemente, Dynamo Pictures también participó en la producción de Death Stranding, en donde ayudaron en aspectos de publicidad y captura de movimiento. De esta forma, no sería una gran sorpresa conocer que la compañía, ahora como Nintendo Pictures, estuvo involucrada en el mismo proceso durante la secuela. Es muy probable que el contrato con Kojima Productions se realizó antes de la adquisición de la Gran N, e incluso no se descarta la posibilidad de que estén obligados a participar en otro proyecto del estudio de Hideo Kojima.

Como dato interesante, en la lista de áreas de negocio en su sitio web, la empresa incluye los “servicios de grabación de captura de movimiento” por separado de la producción de vídeo utilizando IP de Nintendo, por lo que es posible que pueda seguir trabajando en proyectos de juegos que no sean de Nintendo. Además de su participación en esta industria de entretenimiento, también han colaborado con Toei Animation en el anime de Pretty Cure.

Respecto a su trabajo con Nintendo, desde su compra en el 2022, el estudio ha participado en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, y Another Code: Recollection, y es muy probable que tengan algún tipo de crédito en futuros proyectos de la compañía japonesa.

Solo nos queda por ver si Nintendo Pictures aparece en más juegos que no sean parte de la Gran N. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Death Stranding 2: On the Beach. De igual forma, comparativa nos muestra cómo se ve Death Stranding 2 en comparación con el primer juego.

Nota del Autor:

Esto es algo inesperado. Ver el nombre de Nintendo en un juego de PlayStation es algo que nadie esperaba. Sin embargo, con rumores de Death Stranding: Director’s Cut en Switch 2, existe la posibilidad de que veamos más casos como este en el futuro.

Vía: VGC