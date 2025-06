Capcom ofrece descuentos de juegos en Switch 1 y 2

Estamos ante una etapa en la que la consola más nueva de Nintendo, Switch 2, está en boca de todo entusiasta del mundo de los videojuegos, ya que ofrece mejoras muy aceptables en cuanto a potencia, además hay retrocompatibilidad con la consola anterior, especialmente si hablamos de títulos publicados por Capcom. Hablando de dicha empresa, en estos momentos están tirando la casa por la ventana con varios de sus productos que se pueden probar en cualquiera de las dos consolas vigentes de la gran N.

Entre lo más destacado encontramos la trilogía original de Devil May Cry con su adaptación al HD, las colecciones de la franquicia Ace Attorney, todos los compilados que existen hasta ahora de la saga de Mega Man, incluyendo clásico, X, Zero y Battle Network, hasta otros de nicho como Okami tienen su respectivo descuento. Tenemos desde precios que rondan los $9.99 USD hasta los $19.99, aunque eso ya depende de la escala del título en cuestión.

Aquí la lista con los descuentos (Todos en precios de dólares estadounidenses):

Juego Precio en oferta Precio original Ace Attorney Investigations Collection $29.99 $39.99 Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy $24.99 $49.99 Capcom Beat ‘Em Up Bundle $9.99 $19.99 Devil May Cry $9.99 $19.99 Devil May Cry 2 $9.99 $19.99 Devil May Cry 3 Special Edition $9.99 $19.99 Dragon’s Dogma: Dark Arisen $4.99 $29.99 Ghosts ‘n Goblins Resurrection $9.99 $29.99 Ghost Trick $14.99 $29.99 Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics $29.99 $49.99 Mega Man 11 $9.99 $29.99 Mega Man Battle Network Legacy Collection $29.99 $59.99 Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 $19.99 $39.99 Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 $19.99 $39.99 Mega Man Legacy Collection $7.99 $14.99 Mega Man Legacy Collection 2 $7.99 $19.99 Mega Man X Legacy Collection $7.99 $19.99 Mega Man X Legacy Collection 2 $7.99 $19.99 Mega Man Zero ZX/Legacy Collection $9.99 $29.99 Monster Hunter Generations Ultimate $9.99 $39.99 Monster Hunter Rise $9.99 $39.99 Monster Hunter Stories $19.99 $29.99 Monster Hunter Stories 2 $29.99 $39.99 Monster Hunter Stories Collection $34.99 $59.99 Okami HD $9.99 $19.99 Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy $9.99 $29.99 Resident Evil $9.99 $19.99 Resident Evil 0 $9.99 $19.99 Resident Evil 2 Cloud $9.99 $39.99 Resident Evil 3 Cloud $9.99 $29.99 Resident Evil 5 $9.99 $19.99 Resident Evil 6 $9.99 $19.99 Resident Evil 7 Biohazard Cloud $9.99 $39.99 Resident Evil Revelations $7.99 $19.99 Resident Evil Revelations 2 $7.99 $19.99 Resident Evil Village Cloud $9.99 $39.99 Shinsekai: Into the Depths $9.99 $19.99 Street Fighter 30th Anniversary Collection $9.99 $29.99 The Great Ace Attorney Chronicles $15.99 $39.99 Ultra Street Fighter 2 $19.99 $39.99

Con estas ofertas por parte de Capcom, los clientes estarán satisfechos sea cual sea el producto por el que estén pagando, rara vez ponen a la venta productos que queden a deber en calidad. Lo mejor, es que los títulos se pueden correr ya sea en Switch 1 y 2, aunque un tema a considerar, es que los remakes de Resident Evil solo se pueden probar en la nube, y al menos en la eShop de latam no contamos con dicho servicio.

Vía: NT

Nota del autor: Me gustaría hacerme con alguno de Resident Evil como el 5 o el 6, ya que son los que me faltan en la colección, aunque tampoco me urgen demasiado.