El estreno del live action de How to Train Your Dragon se aproxima. Como ya es una costumbre con cualquier película, no solo podremos disfrutar de esta cinta, sino que los cines también nos darán la oportunidad de comprar vasos y palomeras coleccionables. De esta forma, How to Train Your Dragon nos ofrece una colección que los fans no se pueden dar el lujo de ignorar.

En esta ocasión, Ping Solutions y Cinépolis se han vuelto a unir para crear cuatro palomeras tipo contenedor, cada una con su propio peluche de uno de los icónicos dragones de la saga:

Toothless (Chimuelo): El emblemático dragón negro, con su mirada penetrante, viene acompañado de un contenedor que refleja su carácter intrépido.

Hookfang (Colacuerno): Con su imponente presencia, este dragón rojo se presenta en un diseño que resalta su naturaleza feroz.

Meatlug (Barrileta): La dulce y robusta dragona es representada con un peluche que destaca su ternura y fuerza.

Stormfly (Tormenta): Con colores vibrantes y detalles precisos, esta palomera captura la agilidad y elegancia de la dragona.

Cada set está diseñado para que el peluche pueda colocarse sobre o dentro del contenedor, y el conjunto funciona tanto como un artículo de colección como una pieza decorativa. Además, se lanza un vaso 3D en forma de la cabeza de Toothless. La preventa de estos productos comenzará el 11 de junio, y el próximo 12 de junio estarán a la venta en general.

Recuerda, el live action de How to Train Your Dragon llegará a los cines el 13 de junio, y solo en Cinépolis podrás encontrar estos productos coleccionables. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la cinta. De igual forma, esta es otra palomera de la película.

Vía: Comunicado oficial