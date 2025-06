El remake live action de Lilo & Stitch era uno de los proyectos más esperados por los fans. La película animada original es una de las producciones más amadas de Disney, por lo que muchos esperaban que esta nueva versión fuera capaz de ser un éxito en taquilla, pero no muchos tenían previsto que este trabajo se posicionara como la película más exitosa del 2025.

De acuerdo con Deadline, el remake live action de Lilo & Stitch ha generado $807.6 millones de dólares en la taquilla, y se espera que el trabajo de Disney logre superar los $951.5 que obtuvo A Minecraft Movie, convirtiendo a esta nueva cinta en las películas más exitosa de todo el año, con más de mil millones de dólares recaudados a nivel mundial.

Sin embargo, hay un pequeño problema en este objetivo. Lilo & Stitch ya lleva casi un mes en taquilla, y en estos momentos el remake live action de How to Train Your Dragon ya se encuentra en las salas de cine, algo que representa un problema para el trabajo de Disney. Junto a esto, el próximo mes por fin llegarán Superman, Jurassic World: Rebirth y Fantastic Four: The First Steps, las cuales también se posicionan para dominar la taquilla del verano.

Lilo & Stitch también ha entrado en el Top 10 histórico de la industria en Colombia, México, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia; y es la película live action de Disney más taquillera en la historia de México, en donde ha generado más de $58.6 millones de dólares. En temas relacionados, una secuela de Lilo & Stitch estará en camino. De igual forma, te decimos cuándo es que la cinta llegará a Disney+.

Vía: Deadline.