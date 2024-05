Suben a otra plataforma el capítulo baneado de Bluey

Es muy extraño que debido a polémicas, ciertos capítulos de series son retirados del aire o de versiones en Blu Ray de dichos shows, esto pasó hace un tiempo con Los Simpson, pues no hay manera legal de ver hoy en día el episodio donde aparece la voz del cantante Michael Jackson. Y ahora, se habla del capítulo de Dad Baby de la caricatura Bluey el cual no llegó al catálogo de Disney+, pero por fortuna, han logrado subirlo en su totalidad a otra plataforma del internet.

Lo más irónico, es que el canal oficial de YouTube de la franquicia subió el episodio completo el 1° de mayo, lo que significa que el público ahora puede verlo totalmente gratis. Y es un poco contrastante que en las plataformas de Disney oficiales no se pueda ver, pero en un lugar donde todo mundo puede acceder sin gastar un centavo sí sea posible. Por lo que hasta este momento es un misterio tener los polos opuestos.

“Dad Baby” es el episodio 13 de la temporada 2 y el capítulo 65 de la serie en general. En él, el perro Bandit, el patriarca de la familia Heeler, muestra a Bluey y Bingo cómo usar su viejo arnés para bebés, y así se habla de que ciertos personajes, “no están preparados para las duras realidades de dar a luz a un bebé”. Realmente es un mensaje positivo, y que habla sobre la prevención de estas acciones, pero realmente no se sabe por qué nunca se puso en Disney+, es decir, jamás pisó este servicio.

Bluey es una serie de televisión animada australiana dirigida a niños en edad preescolar. La serie sigue las aventuras de Bluey, una perrita de raza cattledog azul, junto con su familia y amigos en su hogar en Brisbane, Australia. Bluey está lleno de imaginación, creatividad y juegos, y cada episodio presenta situaciones cotidianas de la vida familiar que son exploradas a través de los ojos y la perspectiva de Bluey y sus amigos. La serie está creada por Joe Brumm y producida por Ludo Studio para la Australian Broadcasting Corporation (ABC) y Disney Junior. Se estrenó por primera vez en Australia en octubre de 2018 y ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público, ganando numerosos premios y elogios por su animación de alta calidad, sus historias encantadoras y su enfoque en la importancia del juego y la relación familiar. Bluey se destaca por su representación realista y amorosa de la dinámica familiar, así como por su capacidad para enseñar lecciones importantes sobre la amistad, la resolución de problemas, la empatía y la creatividad a través de las aventuras diarias de Bluey y su familia. La serie también ha sido elogiada por su humor inteligente y su capacidad para entretener tanto a niños como a adultos por igual.

Recuerda que algunas temporadas de esta serie se pueden ver en Disney+.

Nota del autor: En ocasiones esta serie toma algunos temas que realmente no son para niños, por lo que no se descartaría que Disney quitará el episodio para no dar un mensaje del embarazo a los menores de edad. Sin embargo, son explicaciones que nunca vamos a tener.