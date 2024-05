Se reporta gran cantidad de despidos en Private Division

Este año ha sido bastante complicado para la industria de los videojuegos, dado que se han reportado cientos de despidos en diferentes compañías del mercado, esto comenzó en enero con Microsoft y las casi 2000 personas que tuvieron que dejar Xbox y así continuó con más empleados de otras empresas. Y si bien las cosas se habían calmado ligeramente, parece que Take Two está haciendo algunas movidas desde las sombras, en este caso con Private Division.

Según información distribuida por Bloomberg, se menciona que los dueños de Rockstar Games, están planeando cerrar en su totalidad al desarrollador británico Roll7, conocido por la serie OlliOlli y Rollerdrome, y por lo cual ahora están en charlas para indemnizar a la gente. También se habla de Intercept Games, el estudio con sede en Seattle detrás de Kerbal Space Program 2, quienes sufrirán un destino similar.

No está de más comentar que ambos estudios forman parte de Private Division, el sello de Take Two para publicar juegos independientes. El sello formó Intercept Games en 2020 después de hacerse cargo del desarrollo de Kerbal Space Program 2 y adquirió Roll7 en 2021. Y aunque son juegos que se han hecho de un público, es posible que no se traten de prioridades para la gran empresa que los maneja, razón por la cual no tendrían reparos en abaratar costos al cerrarlos.

Incluso Take Two ya ha dado declaraciones a quienes les han preguntado del tema:

El 16 de abril, Take-Two anunció un programa de reducción de costos para identificar eficiencias en todo su negocio y mejorar el perfil de margen de la compañía, sin dejar de invertir para el crecimiento. Como parte de estos esfuerzos, la compañía está racionalizando su cartera y eliminando varios proyectos en desarrollo y racionalización de su estructura organizacional, lo que eliminará la plantilla y reducirá las necesidades de contratación futuras. La Compañía no proporciona detalles adicionales sobre este programa. El 18 de abril, Private Division lanzó con éxito No Rest for the Wicked de Moon Studio. El sello continúa actualizando Kerbal Space Program 2 y planea lanzar Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game de Wētā Workshop Game Studio en el segundo mitad de 2024.

A pesar de esto, hay quienes mencionan que esta reestructuración sí les ha afectado seriamente.

Vía: Gamesindustry

Nota del autor: Es muy triste que sigan dándose estas situaciones, pero al menos les dan indemnización por el despido. Por lo que tienen algo de tiempo para conseguir un nuevo empleo en la industria.