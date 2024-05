Filtración le pone fecha a Resident Evil 9

Resident Evil 9 es uno de los juegos más esperados de Capcom. Aunque la compañía japonesa no ha confirmado la existencia de este título, múltiples filtraciones y rumores apuntan a que la revelación de esta entrega está cerca. Ahora, nueva información asegura que Resident Evil 9 llegaría a principios de 2025.

Por medio de su cuenta de Twitter, Dusk Golem, famoso insider de la industria, ha señalado que la revelación de Resident Evil 9 se llevaría a cabo dentro de poco. Eso no es todo, puesto que también le ha puesto fecha de lanzamiento a esta entrega, específicamente, ha mencionado que este título estará disponible en algún punto de enero de 2024, concluyendo así un periodo de desarrollo de siete años. Esto fue lo que comentó al respecto:

I have good news/rumors to deliver on Resident Evil 9. The possible delay I had heard murmurs about can be pushed aside. RE9 should be revealed pretty soon & release next year. If what I heard previously holds true, should be in January. It'll have had about 7 years in dev.

