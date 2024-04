McDonald’s ha colaborado con múltiples compañías de videojuegos para llevar ciertas propiedades a la Cajita Feliz. En el pasado hemos visto a Nintendo y SEGA llevar a personajes como Mario y Sonic a este paquete infantil. Ahora, parece que Capcom desea unirse a esta tendencia, y darle a los niños la oportunidad de coleccionar una serie de figuras inspiradas en Resident Evil.

No, no es una broma. La cuenta oficial de Resident Evil recientemente compartió en Twitter una propuesta de juguetes para “cierta cadena de comida rápida”. Si bien no mencionan directamente a McDonald’s, está claro que desean una colaboración con la Cajita Feliz. Afortunadamente, para los niños, los zombis serían los juguetes a coleccionar.

“Tenemos algunas ideas geniales de juguetes para cierta cadena de comida rápida…”

We've got some great ideas for toys for a certain fast food chain…#REBHFun pic.twitter.com/QzM4YzjTyP — 【公式】バイオハザード / RESIDENT EVIL PORTAL Official (@REBHPortal) April 10, 2024

Como pudieron ver, Capcom desea entregarle al público figuras de Mr. Everywhere, Mr. Raccoon, Charlie Doll y Clockwork Castellan. Recordemos que estos coleccionables los encontramos a lo largo de las últimas entregas de Resident Evil. Lamentablemente, esto es solo una propuesta por el momento, y no hay planes para que Capcom y McDonald’s colaboren de forma oficial.

Sin embargo, es muy probable que muchos apoyen esta idea. Considerando que las figuras no cuentan con algún rastro de la violencia y sangre que caracterizan a la serie de Capcom, existe la posibilidad de que esta colección de Resident Evil esté disponible en un futuro, aunque también es probable que McDonald’s no quiera asociar su Cajita Feliz con un juego de zombis.

Solo nos queda esperar la respuesta de McDonald’s a esta propuesta. En temas relacionados, te decimos cómo comer gratis en McDonald’s con ChatGPT. De igual forma, este sería el primer vistazo al remake de Resident Evil 1.

Nota del Editor:

Es muy probable que esta colaboración nunca llegue a pasar. Aunque me encantaría coleccionar estas figuras, es muy probable que McDonald’s no se arriesgue a colaborar con Resident Evil, sin importar que tan infantil se vean los juguetes. Ahora, una colaboración con Monster Hunter o Street Fighter lo veo más posible.

Vía: Resident Evil