MoonX: El Motor de Trading en Cadena de BYDFi — Un Boleto del CEX al DEX 

A medida que los exchanges centralizados (CEX) y el trading en cadena (On-chain Trading) se acercan cada vez más hacia una integración, la plataforma global de trading de criptomonedas BYDFi ha lanzado oficialmente MoonX, un potente nuevo motor de trading en cadena.

Posicionado como “un boleto al mundo DEX” para los usuarios de CEX, MoonX simplifica el acceso a DeFi y marca el comienzo de la estrategia de doble motor de BYDFi.

CEX vs. DEX: De la Competencia a la Integración

Con el auge de los meme coins, airdrops y tokens en etapas tempranas, los mercados en cadena se han convertido en un área de alto crecimiento para los usuarios de criptomonedas. Sin embargo, la configuración de billeteras, el pago de tarifas de gas y las operaciones entre cadenas siguen siendo obstáculos para los usuarios habituales de CEX.

Al mismo tiempo, los CEX se están viendo cada vez más limitados para capturar activos en etapa temprana o de larga cola. La industria está experimentando un cambio evidente: los CEX y los DEX ya no son silos separados; están evolucionando hacia sistemas complementarios. MoonX es la respuesta de BYDFi a esta evolución.

MoonX: La Puerta de Entrada al Trading en Cadena

MoonX no es otro exchange ni una billetera; es un punto de entrada ligero al trading en Web3. Retiene la seguridad y la familiaridad de uso de los CEX, mientras desbloquea la diversidad de activos y el potencial de DeFi.

Por ejemplo: Un usuario descubre un meme coin en tendencia en redes sociales y quiere copiar la operación de una ballena. Tradicionalmente, eso implicaría cambiar de billetera, adquirir gas, copiar direcciones de contrato y navegar por múltiples interfaces DEX. Con MoonX, no hay configuración de billetera, no hay tarifas de gas, no hay cambio de cadena —solo una cuenta de BYDFi y un solo clic para ejecutar.

MoonX ofrece una experiencia de usuario al nivel de Web2, adaptada al mundo Web3:

Acceso a más de 500,000 Meme Coins Agrega liquidez de múltiples plataformas como Pump.fun, Raydium, PancakeSwap y más. Actualmente soporta Solana y BNB Chain, con planes de expansión a otras blockchains principales. Inteligencia de Trading Integrada Integra estrategias inteligentes y copy trading de smart money. Ejecución a nivel de milisegundos, optimizada para traders degen de alta frecuencia. Infraestructura en cadena con enfoque en la seguridad Custodia híbrida que garantiza que los usuarios no tengan que gestionar claves privadas, pero mantengan el control de sus activos. Construido en colaboración con Safeheron, utilizando tecnologías MPC + TEE para una protección de nivel institucional. Integrado con GoPlus para escaneo de riesgos de contratos en tiempo real y alertas preventivas.

BYDFi: Entrando en la Era del Doble Motor

MoonX es más que una actualización de producto: es el inicio de la arquitectura de doble motor CEX + DEX de BYDFi. Ahora, los usuarios pueden gestionar activos centralizados y en cadena dentro de un mismo sistema unificado de cuentas.

Al combinar liquidez, herramientas estratégicas y seguridad avanzada, MoonX va más allá de seguir tendencias.

Está construyendo una base para operar activos en etapa temprana y de cola larga con una eficiencia optimizada en cadena.

Michael, Cofundador de BYDFi, declaró:

“MoonX es más que una nueva función: podría establecer un nuevo estándar: un sistema escalable de incorporación a Web3 que comience con una interfaz CEX y funcione sobre una base DEX, diseñado para un flujo de activos sin fricciones.”

Agregó:

“MoonX fusiona lo mejor de ambos mundos: el rendimiento de CEX y la libertad de DEX, para que cualquiera pueda participar en el trading inteligente en cadena.

Web3 no debería ser exclusivo de expertos.

Debería ser una capa financiera abierta para todos.”

Acerca de BYDFi

Fundada en 2020, BYDFi presta servicios a más de 1,000,000 de usuarios en más de 190 países.

Su gama de productos incluye spot, derivados, copy trading y ahora trading en cadena a través de MoonX.

En 2023, BYDFi fue reconocida por Forbes como una de las 10 principales exchanges de criptomonedas a nivel mundial. En 2025, estableció una asociación con Ledger para lanzar una billetera hardware de marca conjunta, reforzando la autocustodia y seguridad de activos de los usuarios.

BYDFi está comprometida a ofrecer una experiencia de trading de criptomonedas de clase mundial para sus usuarios. BUIDL Your Dream Finance.

– Sitio web: https://www.bydfi.com

– Soporte: cs@bydfi.com

– Alianzas comerciales: bd@bydfi.com

– Prensa: media@bydfi.com

Twitter (X) | LinkedIn | Facebook | Telegram | YouTube