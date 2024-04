Surge primer vistazo al remake de Resident Evil 1

Desde que Capcom empezó a lanzar una oleada de remakes de Resident Evil empezando por el segundo título y llegando hasta el cuarto, los fanáticos están seguros de que el primer título que se lleva a cabo en la tétrica mansión Spencer merece tener el mismo tratamiento a pesar de ya haber tenido su retratamiento para Gamecube. Y con eso en mente, parece que la empresa japonesa le está haciendo caso a las peticiones, dado que acaban de mostrar una imagen filtrada que no hace más que levantar sospechas.

Según lo muestra una cuenta dedicada a difundir noticias de esta franquicia, finalmente se han decidido por lanzar un remake de este clásico que empezó en la era de PlayStation, después llegó a la consola cúbica de Nintendo y por último dicho producto está disponible en PS4 y Xbox One vía remaster. Sin embargo, como Capcom quiere unificar una nueva línea de tiempo para las versiones nuevas, no quiere que la gente se quede sin la primera parte, y el resulto será lo que se observa en pantalla.

BREAKING: A real leaked banner for the RE1 Remake was snagged before it got taken down from the cloud drive. Looks like they'll be launching this project before RE9. pic.twitter.com/ZCZSoV6sHl

— EVIL VR (@EvilVR) March 31, 2024