Se anuncia nueva película de Bob Esponja para los cines

Desde hace algunos años atrás la franquicia de Bob Esponja ha tratado de retomar camino, eso con el lanzamiento de nuevas series spinoff, temporadas de la caricatura principal, videojuegos, entre otros proyectos como una película que se lanzó exclusivamente para la plataforma de Netflix. Sin embargo, Paramount y Nickelodeon estaban buscando que su estrella brillara de nueva cuenta en la gran pantalla, por lo que hoy mismo han confirmado en sus cuentas oficiales que ya hay una nueva cinta en camino y hasta con fecha de estreno.

Primero que nada, el título de la película será The SpongeBob Movie: Search for SquarePants, la cual basándonos en el nombre nos dice que podría ser una narrativa en la que el protagonista de la franquicia se pierde y sus amigos tendrán que irlo a buscar a donde quiera que se haya metido. Por su parte, el día concreto para el estreno en los cines será ni más ni menos que el 19 de diciembre del 2025.

Welcome aboard! The SpongeBob Movie: Search for SquarePants is coming to theatres December 19, 2025! pic.twitter.com/YJfn9Xyigh — The SpongeBob Movie: Search for SquarePants (@SpongeBobMovie) April 11, 2024

Acá la descripción de todas las películas de la franquicia:

– “Bob Esponja: La película” (The SpongeBob SquarePants Movie) – Estrenada en 2004, esta película lleva a Bob Esponja y a su amigo Patricio en una aventura épica fuera de Fondo de Bikini para recuperar la corona del Rey Neptuno y salvar a su jefe, Don Cangrejo.

– “Bob Esponja: Un héroe fuera del agua” (The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water) – Lanzada en 2015, en esta secuela, Bob Esponja y sus amigos salen al mundo real para recuperar la receta secreta de la Cangreburger, que ha sido robada por el pirata Alameda Jack.

– “Bob Esponja: Al rescate” (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run) – Esta película fue lanzada en 2020. En ella, Bob Esponja y Patricio se embarcan en una misión de rescate para salvar a su mascota caracol Gary, quien ha sido “caracol-napado” por el rey Poseidón.

Con la fecha de estreno en mente, es muy posible que no tengamos un tráiler de la misma hasta inicios de 2025 o en la mitad de ese mismo año.

Vía: Twitter

Nota del editor: Las dos primeras películas de Bob Esponja son bastante aceptables, pero con la tercera la cosa ya se ha empezado a desgastar de más. Ya veremos si el regreso a las salas de cine le sienta bien o si las cosas no resultarán tan bien como se piensa.