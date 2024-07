Lamentablemente, se ha dado a conocer que uno de los miembros de la producción de la nueva película de Superman, a cargo de James Gunn, ha fallecido. De acuerdo con un reporte, esta persona cometió un suicidio en las afueras de Trilith Studios, cerca de Atlanta, lugar en donde actualmente se está grabando esta cinta, ocasionando un paro total de esta cinta.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el pasado miércoles 24 de julio, a las 6:47 AM, la policía de Fayetteville encontró el cuerpo de este miembro de la producción en su carro en Trilith Studios. Según el informe preliminar proporcionado por Austin Dunn, capitán de la policía local, la víctima se disparó. Por el momento no se sospecha de algún crimen cometido por parte de algún tercero.

Al darse a conocer esta información, James Gunn tomó la decisión de suspender por completo las grabaciones de la cinta el pasado miércoles. Sin embargo, todo regresó a la normalidad el día de ayer, jueves 25 de julio. Actualmente, la película de Superman se encuentra en sus últimos días de grabación, y se espera que este proceso llegue a su fin de acuerdo con lo planeado.

Actualmente, se desconoce la razón detrás del suicidio, aunque no se descarta la posibilidad de que este fue el resultado de un caso de depresión, el cual pudo o no ser causado por su trabajo. Por el momento no hay un comunicado por parte de Warner Bros. sobre este suceso, y es probable que no lo hagan. En la mayoría de los casos, este tipo de sucesos reciben algún tipo de honor durante los créditos.

Te recordamos que la película de Superman del DCU de James Gunn llegará a los cines el próximo 11 de julio de 2025. En temas relacionados, aquí está el primer vistazo oficial a la película de Superman. De igual forma, puedes conocer más sobre esta cinta aquí.

Nota del Autor:

Este es un caso muy lamentable. El suicidio es algo muy serio, y es importante saber que llevó a esta persona a cometer este acto. Si fue algo ocasionado por la película, se tiene que saber, aunque si fue algo más personal, hay que mantenerse un poco alejados.

Vía: The Hollywood Reporter