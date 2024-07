Nuevos detalles de la película de I Am Legend 2

En marzo de 2022, Warner Bros. confirmó que una secuela de I Am Legend ya estaba en producción. Aunque en su momento no se compartió información adicional, durante un panel en la San Diego Comic-Con, Akiva Goldsman, productor de esta cinta, compartió un par de detalles sobre la cinta.

Aunque aún no hay información relacionada con el director o la fecha de estreno, Goldsman señaló que en un futuro cercano tendremos más detalles de I Am Legend 2. Por lo mientras, mencionó que esta secuela se desarrolla en el final alternativo en donde el personaje de Will Smith sobrevive al enfrentamiento final, el cual fue la conclusión original del libro. Esto fue lo que mencionó al respecto:

“Estamos haciendo una secuela de la versión alternativa en la que Will vive y las cosas no van bien para la humanidad. El mundo regresa de una manera espectacular, un patio de juegos emocionante para todos nosotros, no es el I Am Legend de tu padre”.

Por el momento, sabemos que I Am Legend 2 será protagonizada por Will Smith y Michael B. Jordan. Lamentablemente, por el momento no hay más detalles, aunque Goldsman asegura que pronto tendremos más información sobre esta esperada secuela. En temas relacionados, revelan el nombre y logo de la película de Super Mario Bros. 2. De igual forma, te decimos cuándo llegará Deadpool & Wolverine a streaming en México.

Nota del Autor:

No estoy emocionado por esta película. El libro de I Am Legend es interesante, pero la adaptación original dejó mucho a desear. No es una mala película, pero claramente sufrió de cambio estilo de Hollywood que no fueron tan interesantes.

Vía: Wion