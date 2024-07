Deadpool & Wolverine ha llegado a las salas de cine en casi todo el mundo. Si bien se espera que la cinta sea un éxito en taquilla, esto no quiere decir que todos estén dispuestos a salir de sus casas para ir a ver esta película. De esta forma, muchos esperan el lanzamiento de este largometraje en servicios de streaming, y aquí te decimos a qué plataforma llegará y cuándo sucederá esto.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Disney, Deadpool & Wolverine llegará a Disney+, al igual que las otras producciones de Marvel y Fox. Por su parte, la fecha de lanzamiento sigue siendo un misterio, aunque hay un patrón que nos podría revelar la fecha de estreno de esta cinta en streaming.

Las últimas tres películas de Marvel llegaron a Disney+ tres meses después de sus estrenos en cines. Para Ant-Man and the Wasp: Quantumania y The Marvels pasaron 89 días, mientras que para Guardians of the Galaxy Vol. 3 tuvimos que esperar 90 días. Sin embargo, en el caso de Deadpool & Wolverine hay un elemento que podría influir sustancialmente en su llegada a streaming, y es el éxito que puede tener en taquilla.

Deadpool y su secuela generaron casi $800 millones de dólares, algo impresionante cuando consideramos que son películas para adultos. De esta forma, se espera que Deadpool & Wolverine tenga un éxito similar o mejor, por lo que podría pasar más tiempo en taquilla, alargando así el tiempo de espera para aquellos que desean disfrutar de esta cinta en Disney+.

Si seguimos el patrón de Marvel, Deadpool & Wolverine llegaría a Disney+ a finales de octubre o principios de noviembre, aunque esto podría variar dependiendo de su éxito en taquilla. En temas relacionados, esta es la palomera de la película en Cinépolis. De igual forma, estas son las calificaciones de esta cinta.

Nota del Autor:

Aún no veo la película, pero parte de la conversación que he visto, es que no es tan buena como las dos pasadas, pero hay muchas risas y los cameos fueron una sorpresa, lo que quiere decir que Deadpool oficialmente se ha unido al MCU, espero al menos divertirme un poco en el cine.

Vía: Disney