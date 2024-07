Cinépolis tendrá palomera de Deadpool & Wolverine

Faltan un par de días para el estreno de Deadpool & Wolverine, cinta que meterá de lleno a estos personajes dentro del universo de películas de Marvel, y eso hace que la emoción por verla crezca, sobre todo por todos los avances que se han lanzado a lo largo de los últimos meses. Y como grandes filmaciones de acción, era evidente que los productos promocionales no se iban a ausentar, y evidentemente la palomera será algo que los fans van a querer tener.

Se confirmó mediante un comunicado, que la cadena de cines en México llamada Cinépolis estará teniendo este coleccionable tan codiciado, mismo que tiene como adorno a los dos personajes icónicos como figuras en 3D, todo acompañado de una cubeta de color rojo para acompañar la situación. De igual manera, quienes deseen un recuerdo más pequeño podrán comprar un llavero especial con las manos del antihéroe. Respecto a vasos, aún no se ha mencionado su existencia.

Aquí los puedes checar:

En cuanto a la venta de estos promocionales, empezará el 24 de julio para quienes tengan la membresía de Socio Club Cinépolis en el nivel de super fanático. Después estará la venta general el 25 de julio, con disponibilidad en todas las sucursales de la república mexicana. Vale la pena mencionar, que el sitio se puede quedar sin inventario, ya que las piezas son limitadas por cada día, entonces quienes deseen llevarse la suya de preferencia deben comprarla lo más temprano posible.

Recuerda que Deadpool & Wolverine estará disponible en cines el 25 de julio.

Vía: Comunicado

Nota del autor: La verdad se ve muy bien la palomera, pero una vez acaba la película ya no considero que tenga un uso que valga la pena. Entonces, me limitaré a ver la cinta y es todo. Ya no quiero gastar en coleccionables.