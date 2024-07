Nuevo juego de Gundam llegará a Fortnite

Desde hace pocos meses Fortnite se ha transformado en una plataforma que aloja a otros juegos, ya que en estos momentos está disponible el lanzamiento de autos dentro de este universo y también la versión LEGO que ha gustado mucho a los entusiastas de colocar cubos al estilo Minecraft. Pero eso no es todo, pues parece que la franquicia de los mechas de Gundam también quiere su rebanada del pastel y por eso tendrán su propio juego pero dentro del ecosistema de Epic Games.

Se confirma el lanzamiento de Gundam : Requiem for Vengeance el cual llegará con la salida el 17 de octubre de la serie de anime del mismo nombre de Netflix. Esto para ser un producto en conjunto que se complemente entre los fanáticos, mencionan que será una activación gratuita donde los usuarios participarán en un juego estilo Team Deathmatch y todo esto será posible con la herramienta de Look North World, la cual fue creada por uno de los fundadores de Bungie.

Por lo que se menciona en la descripción, durante las partidas, los jugadores potenciarán los respectivos Mobile Suits de su facción acumulando puntos y asistencias para su equipo. Una vez encendido, se elige un piloto de cada equipo para desatar poder destructivo del Mobile de su equipo: el Gundam EX para la EFSF o el ZAKU II (tipo no identificado) Solari para las fuerzas de Zeon, ayudando a sus equipos a cambiar el rumbo de batalla y asegurar la victoria.

Acá lo mencionado por Karim Farghaly, vicepresidente senior de desarrollo corporativo de Bandai Namco Entertainment America:

Su capacidad para crear juegos emocionantes para millones de fanáticos y jugadores en plataformas de creadores como Fortnite es ilimitada, y adaptar el próximo anime Gundam: Requiem for Vengeance a un emocionante juego Team Deathmatch resalta el poder de Unreal Engine y el ingenio y habilidad de Look. Mundo Norte. No podemos esperar a que los fans de Gundam comiencen sus batallas en Fortnite.