¿La huelga de actores afectará a GTA 6?

El día de hoy se ha anunciado que los miembros del sindicato de actores de SAG-AFTRA en la división de videojuegos entrarán en una huelga, esto después de algunos meses en los que se quiso llegar a un acuerdo entre las dos partes con fallo en el proceso de evitar la implementación total de la inteligencia artificial. Entre las empresas que están señaladas se habla de Electronic Arts, Disney, Warner y Take Two, siendo esta última la dueña de Rockstar Games y por ende también del futuro GTA 6.

La huelga involucra a actores que trabajan en videojuegos, ya sea mediante actuación de voz, captura de movimiento o ambas. Según el sindicato, las negociaciones comenzaron en octubre de 2022 y los miembros votaron a favor de la huelga después de que los empleadores no aceptaron proteger a todos los artistas cubiertos por este contrato en su lenguaje de IA, según un comunicado de prensa de SAG-AFTRA.

Esto mencionó el negociador jefe Duncan Crabtree-Ireland:

La industria de los videojuegos genera miles de millones de dólares en ganancias anualmente. La fuerza impulsora detrás de ese éxito son las personas creativas que diseñan y crean esos juegos. Francamente, es sorprendente que estos estudios de videojuegos no hayan aprendido nada de las lecciones del año pasado: que nuestros miembros pueden y lo harán y exigirán un trato justo y equitativo con respecto a la IA, y el público nos apoya en eso.

Si este movimiento logra ser tan grande como el de actores y escritores el año pasado, es posible que haya proyectos retrasados, sobre todo los que requieren de personas que hayan hecho motion capture, y como dentro de los nombres está Take Two, es muy posible que GTA 6 no vaya a llegar en tiempo y forma para el 2025. Habrá que esperar y ver si las negociaciones se cierran rápido o que los estudios retrasen sus juegos.

Vía: Inverse

Nota del autor: Esto huele a que los actores no van a querer grabar sus escenas de los personajes principales de GTA. Sin embargo, puede que ya tengan todo grabado desde hace años y solo estén programando los toques finales del juego.