PS4 recibe nueva actualización con mejoras

Aunque para algunos no esté muy presente, la consola PS4 se sigue manteniendo vigente y ofreciendo lanzamientos constantes para que esa gran audiencia no se pierda, y eso se ha demostrado con los lanzamientos de grandes juegos como God of War Ragnarok y Horizon Forbbiden West, los cuales se supone solo llegarían a PS5. Esa misma atención ha hecho que sigan cayendo actualizaciones y hace poco se ha presentado una nueva, con características que no son el gran cambio para el dispositivo.

Ha llegado el parche 11,52, el cual presuntamente mejora los mensajes que se pueden mandar entre usuarios y facilitan el uso de algunas pantallas (esto último no queda muy claro). Por su parte, hay mejoras de seguridad para que siga siendo seguro utilizar los juegos en línea sin sufrir percances o algo parecido.

Acá la nota:

– Mejoramos los mensajes y la facilidad de uso en algunas pantallas.

– Se implementaron correcciones de seguridad en el software del sistema.

Acá la descripción de la consola:

La PlayStation 4 (PS4) es una consola de videojuegos de sobremesa desarrollada por Sony Interactive Entertainment. Fue anunciada oficialmente el 20 de febrero de 2013 y lanzada en noviembre del mismo año. La PS4 es parte de la octava generación de consolas de videojuegos, compitiendo principalmente con la Xbox One de Microsoft y la Nintendo Wii U y, más tarde, con la Nintendo Switch. La PS4 fue muy bien recibida por la crítica y los consumidores, logrando ventas significativas y estableciéndose como una de las consolas más exitosas de todos los tiempos.

Recuerda que la consola aún no se ha puesto descontinuada.

Vía: PS

Nota del autor: Para estos momentos ya deberían dejar algunos de lado las versiones de PS4 y Xbox One, pues parece que aún no quieren saltar a la siguiente generación.