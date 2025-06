Los fans quieren a este director para la película de Bloodborne

Quizá algunos no lo recuerden por el tiempo que ha pasado, pero se anunció una película de Bloodborne en su momento, lo cual fue celebrado por los fanáticos de la franquicia creada por FromSoftware y que es propiedad de PlayStation, donde lo más llamativo fue su atmósfera lúgubre. Y ahora que no hay tantas noticias de la actualización, se confirma que al menos el proyecto no está para nada descartado.

La esperada adaptación cinematográfica sigue su curso, según una fuente cercana a la producción. Aunque el proyecto se había mantenido en silencio desde su anuncio, recientes informes aseguran que Sony sigue adelante con la película, actualmente en búsqueda de un director que dé vida al universo gótico y retorcido del popular videojuego.

Los fanáticos ya tienen claro a quién quieren tras la cámara: Guillermo del Toro. El cineasta mexicano, conocido por su inconfundible estilo gótico y oscuro, es la principal elección de los seguidores de Bloodborne. Entre sus películas más aclamadas se encuentran El laberinto del fauno, Hellboy 2 y La forma del agua, todas con una sensibilidad visual y narrativa afín al mundo de Yharnam.

El juego, lanzado en 2015 como exclusivo de PlayStation 4, se convirtió rápidamente en un clásico moderno. Su atmósfera victoriana y su dificultad desafiante lo han consolidado como uno de los títulos más queridos de FromSoftware. A pesar de los rumores persistentes sobre una secuela o una versión para PC, la adaptación al cine se presenta como la única expansión oficial del universo por ahora.

La cinta de Bloodborne no es el único proyecto soulslike en camino. También se trabaja en una película de Elden Ring, que será dirigida por Alex Garland. George R.R. Martin, coautor del videojuego, ya ha mostrado su respaldo a la adaptación. Con este panorama, todo apunta a que el universo de Souls dará el salto al cine con gran fuerza. Solamente falta la franquicia principal de todas.

Vía: GR

Nota del autor: Ojalá Del Toro tenga la dirección en sus manos, con la esperanza de que no tenga tantos proyectos en puerta.