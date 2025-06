La trilogía de Spider-Man de Sam Raimi volverá a los cines

En estos momentos las películas de superhérores están teniendo un repunte gracias a la franquicia del multiverso de Marvel, con cintas destacadas de la talla de Doctor Strange 2 y por supuesto, Spider-Man: No Way Home. Sin embargo, nadie olvidará nunca lo que Sam Raimi le aportó en 2002 a la franquicia del arácnido, incluso hay fans nuevos que se quedaron con las ganas de ver su trilogía en el cine debido a que aún no nacían, y parece que ese anhelo se volverá real pronto.

La icónica trilogía volverá a proyectarse en cines este otoño como parte de un evento especial organizado por Fathom Entertainment. El maratón de fin de semana incluirá las tres películas protagonizadas por Tobey Maguire, comenzando el 26 de septiembre con la cinta original.

El plato fuerte de la celebración será la proyección de Spider-Man 2.1, una versión extendida remasterizada en 4K, que debutará por primera vez en salas el 27 de septiembre. Esta edición incluye escenas eliminadas y extendidas nunca vistas en cines, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos del evento para fans veteranos y nuevos públicos por igual.

El ciclo se cerrará el 28 de septiembre con Spider-Man 3, completando así la saga que marcó el inicio de la era moderna de las películas de superhéroes. Además, Fathom Entertainment ofrecerá funciones adicionales del 3 al 5 de octubre para quienes no puedan asistir en el primer fin de semana o quieran repetir la experiencia.

Las entradas estarán disponibles a partir del 25 de julio. Este evento forma parte de una serie de reestrenos organizados por Fathom, que recientemente proyectó Indiana Jones and the Last Crusade y tiene próximos lanzamientos de clásicos como Rocky IV, The Sound of Music y One Flew Over the Cuckoo’s Nest.

Vale la pena mencionar, que esto solo será posible en Estados Unidos.

Vía: IGN

Nota del autor: A mí me gustaría ver de nuevo todas estas películas, porque muchas de ellas las vi en español en su momento, y estaría bien ahora en inglés.