Arnold Schwarzenegger menciona cuál es la peor película de Terminator

Las películas de Terminator ya se pueden considerar como patrimonio de la cultura general, ya que vinieron a marcar un antes y un después en el cine de acción en la década de los 80’s y el actor que les dio ese toque ideal fue el famoso Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, la saga avanzó después sin esta gran figura de hollywood, lo cual ha hecho a los fans preguntarse si tiene una película favorita de esta franquicia, o si realmente solo hacia su trabajo para cobrar el cheque.

El ex gorbendador ha revelado cuál considera la peor entrega, y a muchos no sorprende su elección: Terminator Salvation. El actor, que interpretó al icónico T-800, fue claro al decir que esta cinta de 2009, protagonizada por Christian Bale y Sam Worthington, “no tiene ningún sentido” precisamente porque él no participó en ella.

Durante una entrevista con Andy Cohen, explicó que Salvation se filmó mientras él era gobernador de California, por lo que no pudo actuar en ella. Solo aparece brevemente a través de un modelo CGI. “¿Cómo se hace una película de Terminator sin que yo esté en ella?”, cuestionó entre risas. “¡Es imposible!”

A pesar de las expectativas, Terminator Salvation tuvo una recepción tibia y decepcionó en taquilla, lo que dejó a la franquicia en pausa hasta el estreno de Génesis en 2015. Curiosamente, aunque esta última contó con el regreso del actor, tampoco logró entusiasmar al público ni a la crítica.

Schwarzenegger bromeó durante la entrevista diciendo que, tras ver Salvation, consideró impulsar una ley para prohibir las películas malas: “¡Llamé inmediatamente y dije que iba a aprobar una ley que prohibiera hacer películas que apesten!”. Aunque en tono humorístico, el comentario dejó clara su desaprobación hacia la única cinta de la saga que no lo incluyó realmente.

Vía: IGN

Nota del autor: Yo solo he visto las tres primeras, así que no puedo opinar demasiado, solo basarme en lo que comentan los fanáticos.