El PS4 ayudó a evitar la bancarrota de AMD

El PlayStation 4 es una de las consolas más exitosas en la historia. Con más de 117 millones de unidades vendidas, este hardware no solo marcó un antes y después para Sony, sino que también ayudó a AMD, compañía que pudo quebrar de no ser por el lanzamiento de esta plataforma en 2013.

Por medio de su cuenta oficial en LinkedIn, Renato Fragale, director senior de negocios de clientes de juegos y consumidores OEM en AMD, ha señalado que el lanzamiento del PlayStation 4 fue tan grande, que evitó la bancarrota de la compañía. Esto fue lo que comentó al respecto:

“[El trabajo de AMD con Sony fue] visto como uno de los lanzamientos más exitosos en la historia de AMD, ayudando a AMD a evitar la quiebra”.

Previo al lanzamiento del PlayStation 4, AMD estaba sufriendo de múltiples problemas monetarios, y no estaban experimentando el éxito deseado, por lo que muchos creían que la compañía tenía los días contados. Sin embargo, la salvación vino cuando AMD desarrolló la Unidad de Procesamiento Acelerado (APU) semipersonalizada del PS4. En declaraciones a The Inquirer en 2013, la compañía dijo que era la APU más poderosa que había construido en ese entonces.

Hoy en día, AMD es una de las compañías más importantes en la construcción de chips. En temas relacionados, las próximas PC de AMD tendrán una arquitectura similar al PS5. De igual forma, el PS5 supera en ventas al PS4.

Nota del Autor:

Es increíble la forma en la que funcionan las cosas. De no ser por el PlayStation 4, quizás no estaríamos hablando sobre AMD en estos momentos. Es un caso de éxito muy particular que deja en claro que la colaboración es muy importante.

Vía: LinkedIn