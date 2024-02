El PS5 está superando en ventas al PS4

Con más 117 millones de unidades vendidas, el PlayStation 4 es una de las consolas más populares de la historia. Sin embargo, su sucesor podría quitarle su puesto como la quinta pieza de hardware más vendida a nivel mundial. De esta forma, un nuevo reporte ha revelado que, durante el mismo periodo de tiempo, el PlayStation 5 ha logrado vender más unidades en comparación con el PS4.

De acuerdo con Mat Piscatella, analista de Circana, el PS5 ya lleva 39 semanas en el mercado, y al comparar las ventas que llevaba el PS4 durante sus primeras 39 semanas, se ha revelado que la nueva consola de Sony supera a su predecesor por un 7% en Estados Unidos. Esto fue lo que comentó al respecto:

With 39 months in market, life-to-date unit sales of PlayStation 5 are now tracking 7% ahead of PlayStation 4’s pace, and 68% above that of PlayStation 3.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) February 23, 2024