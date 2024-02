Xbox lanzará más juegos en PS5 que Sony

La industria de los videojuegos se encuentra en una situación algo rara. Después de múltiples rumores y filtraciones, se ha confirmado que cuatro juegos de Xbox llegarán a PlayStation 5, mientras que solo dos estarán disponibles en Nintendo Switch. Esto significa que en el 2024, Xbox Game Studios publicará cuatro experiencias en lo que por años fue considerado su mayor rival. Lo más extraño, es que Sony, al menos hasta el momento, solo piensa publicar tres juegos en PS5.

Así es, al menos en la primera mitad de 2024, Xbox tiene pensado publicar Pentiment, ya disponible, Hi-Fi Rush, el 18 de marzo, Grounded, el 16 de abril, y Sea of Thieves, el 30 de abril, en el PlayStation 5. Por su parte, los planes de Sony solo incluyen Stellar Blade y Rise of the Ronin, aunque aquí tenemos que tomar en consideración a Helldivers II, para un total de tres títulos.

Junto a esto, Microsoft ha señalado que Grounded y Sea of Thieves son unos de los juegos más grandes que han publicado. El trabajo de Obsidian cuenta con más de 20 millones de usuarios, mientras que el título de Rare sobrepasa los 35 millones de jugadores desde su lanzamiento. De esta forma, su llegada al PlayStation 5 y Switch solo aumentará la popularidad de estas entregas.

Aunque también llegará As Dusk Falls a PlayStation 4 y PlayStation 5 este año, este port no será publicado por Xbox Game Studios, sino por Interior Night, los desarrolladores de este título. Junto a esto, Final Fantasy VII Rebirth, el cual se posiciona como la exclusiva más grande en la consola de Sony, será publicada por Square Enix.

Ahora, es importante mencionar que estos son solo los lanzamientos planeados para la primera mitad del año. Por el momento, se desconocen los planes de estas dos compañías para los últimos seis meses del 2024, en donde nos podrían sorprender con alguna novedad.

Respecto a sus respectivas consolas, Sony ya ha mencionado que no tiene pensado lanzar alguna entrega AAA nueva de sus series más aclamadas, como God of War, este año, aunque no se descarta la posibilidad de que DLC y propiedades completamente nuevas formen parte del calendario de lanzamientos para el PlayStation 5.

Por su parte, Xbox tendrá un 2024 mucho más interesante. Senua’s Saga: Hellblade II llegará el 21 de mayo a Xbox Series X|S, PC y Game Pass día uno. Aunque no hay fecha de lanzamiento específica, sabemos que Avowed de Obsidian e Indiana Jones and the Great Circle de Machine Games estarán disponibles en algún punto de este año.

Desde una perspectiva financiera, Xbox se ha posicionado para tener un 2024 exitoso. No solo veremos tres grandes exclusivas en el Xbox Series X|S y Game Pass día uno, sino que el PlayStation 5 y Nintendo Switch recibirán múltiples títulos publicados por Xbox Game Studios. Si las ventas aumentan considerablemente para cuando llegue el siguiente reporte fiscal anual, es muy probable que esta sea la táctica principal para la división de Microsoft.

Solo nos queda por ver cómo es que el público reaccionará a estos lanzamientos. En temas relacionados, se confirman versiones físicas de Hi-Fi Rush y Pentiment. De igual forma, aseguran que Hi-Fi Rush sí llegará al Switch en un futuro.

Nota del Editor:

Este calendario de lanzamientos deja en claro el problema que tiene PlayStation con sus mega producciones. Si bien la calidad de estos productos es innegable, también es cierto que los tiempos de sequía se han vuelto más grandes año tras año, y aunque los juegos third party y exclusivas second party ayudan a aliviar esto, eventualmente se tiene que encontrar una solución a esto.

