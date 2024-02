Hi-Fi Rush y Pentiment tendrán versiones físicas

El día de hoy por fin se confirmaron los cuatro juegos de Xbox que llegarán a Nintendo Switch y PlayStation 5. Sin embargo, esto no fue todo, puesto que también se dio a conocer que el sueño de muchos por fin se ha hecho una realidad, puesto que Hi-Fi Rush y Pentiment tendrán lanzamientos físicos por parte de Limited Run Games.

Por medio de sus redes sociales se confirmó que Limited Run Games ya está trabajando en versiones físicas de Hi-Fi Rush para el PlayStation 5 y Xbox Series X|S, así como Pentiment para PlayStation 5, Nintendo Switch y Xbox Series X|S. Por parte del título de Obsidian, las pre-ventas comenzarán 22 de febrero, y tendrás hasta el 24 de marzo de 2024 para realizar tu orden.

En lo que parece una anomalía para Limited Run Games, Pentiment solo tendrá una edición física, la cual incluye el juego en disco o cartucho, y solo eso por $34.99 dólares. Por su parte, Hi-Fi Rush solo ha recibido un anuncio en el sitio oficial de Bethesda. Actualmente, lo único que sabemos es que veremos un lanzamiento físico en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Se desconoce cuál será el precio de esta versión, si estarán a la venta diferentes ediciones, o cuando es que empezarán las pre-ventas.

Si bien la falta de información para la edición de Hi-Fi Rush, el solo tener una versión física para Pentiment puede ser decepcionante para más de una persona, el tener estos juegos en caja es algo que muchos hemos pedido por años, y nuestros deseos se harán realidad. Sin embargo, conociendo a Limited Run Games, no esperen que estos títulos lleguen a sus manos en unos meses, sino que el periodo de espera puede ser de incluso más de un año.

Recuerda, la pre-venta de Pentiment en Limited Run Games comenzará el 22 de febrero, y por el momento no hay información clara sobre la edición física de Hi-Fi Rush. Será interesante ver si Grounded y Sea of Thieves tendrán el mismo tratamiento en un futuro. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la llegada de Grounded a Switch aquí. De igual forma, Sea of Thieves también estará disponible en PlayStation 5.

Nota del Editor:

No puedo esperar para que Limited Run Games me venda una guitarra de tamaño real como parte de la edición de colección más cara de Hi-Fi Rush. Más allá de esto, es bueno ver que el aclamado título de Tango Gameworks por fin puede ser preservado en forma. Lo extraño es que los otros dos títulos de Xbox no tengan un lanzamiento físico.

Vía: Limited Run Games y Bethesda.