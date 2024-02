Aseguran que Hi-Fi Rush! sí llegará a Nintendo

El día de hoy han surgido muchas noticias en torno a los juegos de Xbox que llegan a otras plataformas, pues se dieron a conocer los cuatro nombres: Grounded, Pentiment, Sea of Thieves y Hi-Fi Rush!. Sin embargo, no todos llegarán a plataformas de Nintendo, hablamos concretamente de los desarrollos de Rare y Tango Gameworks. Sin embargo, hay fuentes que nos hablan sobre no perder las esperanzas, pues al menos uno de ellos si terminará llegando a dispositivos de la gran N.

Según lo mencionado, la aventura de ritmo y acción por defecto no va a llegar a Switch, algo que puede desanimar a primera escucha, pero el tema es que están muy convencidos de que en el siguiente paso de generación sí se podrá debido que habrá más potencia por ofrecer. Recordemos que es necesario el tema de los cuadros por segundo estables en el título, por lo que tenerlo en la consola actual podría entorpecer la experiencia, y ese podría haber sido el factor determinante para no lanzarlo.

De momento, el juego estará siendo lanzado el 19 de marzo para PlayStation 5, pues cuenta con el poder suficiente para entregar una experiencia que debe jugarse sin interrupciones, y muchos usuarios estaban esperando por jugarlo, por lo que serán ganancias extra para Microsoft además de quienes ya lo tengan en Game Pass. Por otro lado, es posible que también Sea of Thieves se convierta en un suceso, no porque hagan falta juegos multiplayer con Sony, sino por el hecho de ser un lanzamiento de Rare.

Otro factor que llama mucho la atención, es que finalmente habrá lanzamiento físico del juego, algo que nunca pasó para Xbox y que ahora será posible por Limited Run Games, quienes hacen preórdenes justas de quienes quieren comprar la copia para después cerrarlas y mandar las copias en un tiempo considerable. Tardará sus meses, pero los jugadores tendrán la certeza de que toda la información del juego venga en el disco y no habrá interacciones en línea para jugarlo.

Recuerda que Hi-Fi Rush! está disponible en Xbox Series X/S y PC.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Con Switch 2 habrá una gama de posibilidades más grandes en cuanto a juegos lanzados. Por lo que habrá que esperar un poco más a que se revele la consola y posteriormente salga a la venta. Todo apunta hasta el próximo año.