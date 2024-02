Google cambia página de inicio de sesión

Desde que existe el internet, siempre ha surgido el tema de crearse una cuenta para entrar a diferentes páginas o servicios de la red, sobre todo en temas como el correo electrónico. Google precisamente utiliza un sistema de contraseña para poder entrar justamente a plataformas como Youtube, Drive, Chat, Meet, entre otros apartados. Y algo que se debe comentar, es que su ventana de inicio de sesión ya se siente anticuada, razón por la cual estarían cambiando a uno más moderno.

Para lograr esto, están usando la parte de Material Design, un estilo que ya estaban manejando desde el año 2014, pero que por alguna razón no activaron en todos sus productos de la industria. Lo que han comentado al respecto, es algo meramente estético, por lo que no habrá cambios entre los botones no adiciones que se sientan fuera de lugar. Entonces, el usuario será recibido en su cuenta con la ventana de manera habitual, solo que con un diseño más a la moda.

Aquí puedes ver cómo luce:

Vale la pena mencionar, que este es un anuncio preliminar del diseño, pues apenas se está lanzando de manera gradual en territorios seleccionados. Sin embargo, la fecha máxima para que le llegue a todo el mundo esta indicada en el 4 de marzo del 2024. Por lo que en cualquier momento, puede llegar la actualización para quienes estén interesados en checar el nuevo aspecto de la interfaz.

Vía: Google

Nota del editor: Definitivamente no es algo que la gente estuviese pidiendo a gritos, pero al menos se agradece de cierta manera un aspecto que vaya más acorde a la época. Pues aún se sentía esa esencia de cuando Google apenas estaba dando sus primeros pasos.