Creador de Mother 3 aclara el tema del juego en Switch Online

Es bien sabido que a pesar de que la franquicia de Mother sea propiedad de Nintendo, los juegos no se escribieron por parte de alguien que trabaje propiamente en la compañía, sino que ha sido una colaboración con el autor conocido de Japón llamado Shigesato Itoi. Y justo hoy que se ha anunciado la incorporación del tercer videojuego de la franquicia, Itoi ha compartido en las redes que se siente sorprendido con la noticia en el último directo de la empresa.

Con todo esto en mente, no tendría previsto que los usuarios de occidente llegarán a preguntarle cosas de esta de esta decisión, pues en Estados Unidos y demás países que no sean Japón, el título de Game Boy Advance no será lanzado, algo que ha hecho enojar a los fans por tantos años sin el mismo. Y la respuesta hacia ellos ha sido sencilla pero al final la verdad absoluta, y eso es que él no tiene decisión sobre los juegos de Mother, quedando claro que Nintendo es el problema aquí.

Por favor, habla con Nintendo sobre eso, no conmigo.

Desde hace años existieron dos rumores del por qué no se habría lanzado este juego en occidente, el primero es que como Mother 2 o Earthbound no vendió tan bien en su momento, era evidente que la secuela no iba a ser tan bien apoyada, más cuando se planeaba lanzar en Nintendo 64 y luego se movió a Game Boy Advance. El segundo nos habla de los personajes llamados Magipsis, los cuales no tienen identidad sexual, pero en aspecto lucen como hombres con vestimenta de mujer, algo que seguramente no quisieron poner en América por temas que eran tabú en aquellos ayeres (2006).

De hecho, hace pocos años cuando existía la consola virtual de Wii U, los fans que tradujeron al inglés e hicieron un parche para la ROM ofrecieron a Nintendo la traducción gratis pero se negaron, diciendo que es más complicado que simplemente pasarlo a otro idioma. Después de eso, no se ha mencionado nada más al respecto.

Nota del editor: Quién sabe que pase con este juego, pero debe haber alguna traba en concreto para que no se lance en Nintendo Switch. No debería sorprender, después de todo en Wii U tampoco se lanzó cuando llegó a la consola virtual.