Avengers: Kang Dynasty cambia de nombre

Aunque no lo parezca, nos acercamos a la sexta, y posiblemente última, fase del Universo Cinematográfico Marvel. Con The Fantastic Four a poco más de un año de distancia, Marvel Studios y Disney han comenzado a hacer todo lo posible para que esta conclusión a la Saga del Multiverso sea el éxito que todos esperamos que sea. Sin embargo, esto no será sencillo, y una de las encrucijadas más importantes es Avengers: The Kang Dynasty, la cual se enfrenta a una serie de problemas.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de The Hollywood Reporter, Avengers: The Kang Dynasty, la cual estará disponible en algún punto de 2026, ya no será The Kang Dynasty. Tras la llegada de Michael Waldron, escritor de la serie de LOKI, y quien tiene un rol similar en esta cinta, se han comenzado a tomar medidas para reducir, o desaparecer por completo, al personaje de Kang, y sustituirlo por otro villano que logre cumplir un papel similar.

Recordemos que Kang fue seleccionado como el villano principal de la Saga del Multiverso, similar a lo que sucedió con Thanos. Sin embargo, parece que este personaje, o mejor dicho, su actor, nunca lograron conectar con Marvel Studios y el público. Pese a que las participaciones de Jonathan Majors como Kang y sus variantes en las dos temporadas de LOKi fueron recibidas positivamente, no se puede decir lo mismo de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Debido a la baja recepción de esta cinta, el estudio ya estaba considerando reducir o eliminar el papel de este personaje, lo cual representaban un gran cambio en los planes establecidos, por lo que nada estaba seguro en ese momento.

Sin embargo, en diciembre de 2023, Majors fue declarado culpable de asalto imprudente por su ex-novia. Momentos después de esta resolución, Disney y Marvel Studios anunciaron que Majors había sido despedido de su papel como Kang, dejando el futuro de este personaje, y de Avengers: The Kang Dynasty en duda.

De esta forma, The Hollywood Reporter ha señalado que Marvel Studios se encuentra investigando las formas en las que Kang sería sustituido en el MCU, dejando en claro que su papel como antagonista principal será abandonado por completo en un futuro, lo cual deja la puerta abierta para que otro icónico villano tome su lugar como el principal antagonista en la quinta película de Avengers.

Aunque por el momento no hay información oficial, rumores han señalado que Doctor Doom sería el villano elegido para reemplazar a Kang. Considerando que la sexta película de Avengers es Secret Wars, y Doom juega un papel importante en la historia de los cómics, esto no suena como algo descabellado. Junto a esto, aún no sabemos cómo es que Marvel Studios va a enfrentarse a la salida de Kang, especialmente después de la escena post-créditos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, en donde se nos presentaron a múltiples variantes de este personaje.

Por lo mientras, la única película del MCU que llegará este año será Wolverine & Deadpool, la cual se estrenará el 26 de julio de 2024. Después de esto, el MCU entrará en su sexta, y hasta el momento última, fase. En temas relacionados, puedes conocer más sobre The Fantastic Four aquí. De igual forma, se confirma fecha de estreno para X-Men ‘97.

Es algo muy extraño. Si bien nunca llegué a pensar que Jonathan Majors hizo un mal trabajo con Kang, estaba claro que Marvel Studios nunca fue fan de su trabajo y la historia del multiverso en general. No hubo una clara dirección, y múltiples proyectos sufrieron de cambios constantes, al grado de que es seguro que directores y escritores no estaban al tanto de qué es lo que deberían hacer.

