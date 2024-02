Después de meses de rumores, Marvel por fin ha confirmado la fecha de estreno y los actores que participarán en la película de The Fantastic Four que formará parte del MCU. Esta información originalmente surgió por parte de una filtración, pero en el marco del Día de San Valentín, se ha compartido la información oficial

Por medio de un tweet, la cuenta oficial de Marvel ha revelado que Pedro Pascal, famoso por The Last of Us, Game of Thrones y The Mandalorian, será Reed Richards; Vanessa Kirby, reconocida por Misión Imposible y Hobbs & Shaw, le dará vida a Sue Storm; Ebon Moss-Bachrach, a quien viste en The Bear y Andor, interpretará a Ben Grimm; y Joseph Quinn, quien saltó a la fama por Stranger Things, tomará el papel de Johnny Storm.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four. Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ie — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 14, 2024

Junto a esto, se ha confirmado que The Fantastic Four llegará a las salas de cine el próximo 25 de julio de 2025, marcando así el principio de la sexta y, hasta el momento, la última fase del MCU. Después de múltiples cambios, Matt Shakman, reconocido por WandaVision, Fargo, Game of Thrones y Succession, será el director de esta cinta, mientras que el guion está a cargo de Josh Friedman, quien trabajó en Avatar: The Way of Water y Snowpiercer.

Por el momento no hay información clara sobre la trama, la cual seguramente ha cambiado bastante tras el arresto de Jonathan Majors. Kang, el personaje de este actor, está ligado directamente con los 4 Fantásticos, y originalmente se estaba posicionando como el Thanos de esta trilogía de fases del MCU. Sin embargo, el actor ya no interpretará a este personaje, y está en duda de si lo veremos en un futuro. Sin embargo, rumores han señalado que Doctor Doom, el cual también está ligado con estos héroes, se convertirá en el gran villano de Avengers: Secrets Wars.

Por el momento hay mucha información que se desconoce, y considerando que falta un año y medio para el estreno de esta cinta, no tendremos detalles claros sino hasta finales de 2024. Te recordamos que The Fantastic Four llegará a las salas de cine el próximo 25 de julio de 2025. En temas relacionados, Jonathan Majors habla sobre su juicio. De igual forma, aquí puedes ver el tráiler de Deadpool & Wolverine.

Nota del Editor:

Es increíble que nos aproximamos a la recta final de esta nueva saga del MCU. Aunque no se descarta que este universo se siga expandiendo con más series y películas en un futuro, esto marcará un antes y después para Marvel. Solo espero que The Fantastic Four sea una buena película.

Vía: Marvel