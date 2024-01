Jonathan Majors habla de su juicio por violencia

En abril del año pasado, Jonathan Major, actor que interpretaba a Kang en el MCU, fue arrestado al ser acusado de violencia y agresión física en contra de su entonces pareja, Grace Jabbari. De esta forma, en diciembre del 2023 se llevó a cabo un juicio que, tras dos semanas, declaró culpable a Major. Ahora, el actor por fin ha dado la cara tras este conflicto en un programa, donde se ha declarado inocente.

Recientemente, Major participó en Good Morning America, en donde tuvo la oportunidad de hablar sobre su juicio, y señaló que es inocente. El actor negó haber cometido este crimen, expresándose completamente desconcertado y aterrado por el veredicto en su contra, asegurando jamás haber atentado físicamente en contra de su ex-pareja. Esto fue lo que comentó:

“Estuve de pie allí y el veredicto llegó. Pensé ¿Cómo es posible? Basándose en la evidencia, de ellos y la nuestra, ¿cómo era posible? Eso no pasó. Desearía saber cómo se lastimó, nos daría claridad y me daría paz. Fui descuidado con su corazón, no con su cuerpo. Jamás he golpeado a una mujer”.