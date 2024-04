Después de su lanzamiento a finales de 2023, Godzilla Minus One se ha convertido en una de las películas más aclamadas del Kaiju. La cinta incluso ganó un Óscar en la pasada ceremonia de la Academia. Si no tuviste la oportunidad de ver este largometraje en el cine, no te preocupes, ya que su lanzamiento en servicios de streaming está cada vez más cerca.

Por medio de sus redes sociales, se ha revelado que Godzilla Minus One estará disponible en Prime Video el próximo 3 de mayo de 2024. Sin embargo, por el momento solo se ha confirmado su llegada a Japón, y por el momento se desconoce cuándo es que esta cinta llegará a este servicio a nivel mundial.

Lamentablemente, esto significa que no hay forma de ver Godzilla Minus One en streaming fuera de Japón por el momento. Si bien no se descarta la posibilidad de que esto sea una realidad en los próximos meses, por el momento no hay información oficial al respecto. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de utilizar un VPN y acceder al contenido que ofrece Prime Video en el país del Sol Naciente.

Recordemos que Godzilla Minus One, a diferencia de los que se está haciendo en occidente, es una aproximación clásica al kaiju. Es decir, es una alegoría a la guerra y al riesgo nuclear. De esta forma, se ha señalado que esta nueva cinta se siente como un remake de la película original de Godzilla. Por si fuera poco, el trabajo de Takashi Yamazaki, el director de este largometraje, ganó el Óscar a mejores Efectos Especiales durante la pasada ceremonia de los Premios Óscar.

Recuerda, Godzilla Minus One llegará a Prime Video el próximo 3 de mayo de 2024, aunque esto solo sucederá en Japón. En temas relacionados, así debutó Godzilla Minus One en México. De igual forma, Godzilla x Kong: New Empire está inspirado en Dragon Ball.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para volver a Godzilla Minus One. No he visto la película desde su estreno en México, y cuando llegue a servicios de streaming seguramente la volveré a disfrutar. Es una gran película hecha con mucha pasión y demuestra un dominio cinematográfico por parte de todos los involucrados.

Vía: Prime Video