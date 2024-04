Godzilla x Kong: The New Empire nos permite apreciar una transformación para el Rey de los Monstruos, puesto que hay un momento en donde obtiene un aura rosa, algo que los fans rápidamente identificaron como una referencia a Dragon Ball. Bueno, con esta cinta ya en los cines, el diseñador de personajes reveló el origen de esta decisión.

En una sesión de preguntas y respuestas en Twitter, Jared Krichevsky, el principal diseñador de personajes en Godzilla x Kong: The New Empire, reveló que el aura rosa que aparece en Godzilla en un momento importante en la cinta, sí está inspirado en Dragon Ball Z, específicamente, en el Kaoi-Ken. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No vi a Goku Rosé hasta años después. Pero basé la transformación en Kaio-Ken. La enorme cantidad de energía necesaria para su transformación le obligaría a quemar toda su grasa extra. Esto cambiará a medida que recupere el control total. Quería que fuera parte del impulso principal de la historia, por qué Godzilla estaba obteniendo esta nueva apariencia. Y el color rosa en sí no es aleatorio. No es que él evolucione y por alguna razón el azul se vuelva rosa”.

Considerando que Dragon Ball Z es uno de los animes más influyentes a nivel mundial, no es una sorpresa que la nueva generación de cineastas tomen el trabajo de Akira Toriyama como una inspiración. Recordemos que este también fue el caso de Creed III, la cual cuenta con una serie de guiños a la batalla entre Goku y Freezer. En temas relacionados, así debutó Godzilla x Kong: The New Empire con la crítica. De igual forma, estos son los vasos especiales de esta nueva película.

Nota del Editor:

A este paso, no me sorprendería si una película live action de Dragon Ball vuelve a estar en las conversaciones de Hollywood. Con cineastas que conocen muy bien este anime es probable que una buena adaptación sea posible. Sin embargo, por el momento tendremos que esperar.

Vía: IGN