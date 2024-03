El Monster Universe ha llegado a su clímax. De esta forma, el día de hoy por fin se ha estrenado Godzilla x Kong: The New Empire, cinta que nos muestra una unión entre Godzilla y King Kong. Si aún tienes dudas sobre esta película, ya están disponibles las reseñas, y las opiniones nos presentan un resultado mixto.

Actualmente, Godzilla x Kong: The New Empire cuenta con una calificación de 60% en Rotten Tomatoes. Aquí, algunos han señalado a los efectos especiales y las impresionantes secuencias de acción como los puntos positivos, pero otros más han dejado en claro que la cinta está lejos de ser buena. Esto fue lo que comentó CNN al respecto:

“‘Godzilla x Kong’ no se multiplica ni divide exactamente, pero en su inclinación hacia aquellos que están extremadamente involucrados en esta franquicia cada vez más tonta, tampoco conquista”.

Por su parte, Empire Magazine señaló:

“Esto no reinventa la rueda y te hace esperar demasiado hasta el enfrentamiento final, pero cuando las criaturas chocan, aún ofrece emociones satisfactorias”.

Indie Wire, por su parte, comentó:

“Las personas que heredaron esta franquicia están tan decididas a hacerla ‘divertida’ que han olvidado cómo ganarse ese sentimiento”.

De igual forma, Variety agregó:

“La película puede hacer que te duela la cabeza. Pero no porque sea demasiado complicado de seguir. Es porque la verdadera convolución es: ¿Por qué se supone que nos debe importar algo de esto?”

Otra opinión negativa es la de The Hollywood Reporter:

“En un momento de la película, Godzilla, cansado de tanto pisoteo, se tumba a tomar una merecida siesta en medio del Coliseo de Roma. Es el momento más identificable de la película”.

Como pudieron ver, hay una serie de elementos positivos en Godzilla x Kong: The New Empire, pero la recepción general no es favorable. Con esta película ya en los cines, solo nos queda por ver cuál será la recepción comercial de esta entrega. En temas relacionados, estos son los vasos especiales de esta cinta.

Nota del Editor:

Era obvio que esto iba a pasar. La razón por la cual películas como Godzilla y Kong Island funcionaron en su momento, fue por lo bien escritas que estaban, pero las más recientes películas en este universo cinematográfico están más enfocadas en las explosiones y los colores, en lugar de ofrecer algo que valga la pena.

Vía: Rotten Tomatoes