Hoy en día, ir al cine a ver una película ya no es suficiente para algunas personas. Este mercado se ha expandido sustancialmente, al grado de que ciertos productos se vuelven objetos de colección. Este es el caso de los vasos conmemorativos. De esta forma, Cinemex ha revelado los productos que puedes obtener al ver Godzilla x Kong: The New Empire.

Por medio de sus redes sociales, Cinemex ha revelado dos nuevos vasos conmemorativos que estarán a la venta para todos aquellos que vayan a ver Godzilla x Kong: The New Empire. El paquete especial incluye unas palomitas grandes, y dos vasos especiales, uno con King Kong y otro con Godzilla, todo por solo $319 pesos.

Los guardianes de tu combo y protectores de tu hambre ya llegaron a Cinemex. Ven corriendo por tus vasos coleccionables de #GodzillaYKong y prepárate para combatir a Skar King en Cinemex. pic.twitter.com/sMa9a5fjfj — Cinemex (@Cinemex) March 21, 2024

En total hay tres diferentes diseños, por lo que si deseas tener una colección completa tendrás que pagar casi mil pesos, más la entrada al cine para Godzilla x Kong: The New Empire. Por el momento se desconoce si Cinépolis contará con una promoción similar, pero enfocada en la palomera. Solo nos queda esperar para ver cómo es que el público reaccionará a este producto coleccionable.

Te recordamos que Godzilla x Kong: The New Empire se estrenará el próximo 28 de marzo. En temas relacionados, puedes ver el nuevo vistazo a esta película aquí.

Nota del Editor:

Una cosa es tener un par de vasos coleccionables, y otra es ofrecer diferentes diseños. Si bien hay muchas personas que estarán contentas con solo tener un par, más están dispuestos a pagar por tener todo, y ese es bastante dinero.

Vía: Cinemex