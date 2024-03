Es innegable el gran trabajo que actores como Mario Castañeda y René García han hecho en Dragon Ball. El doblaje que este anime nos presenta ha definido las voces de Goku y compañía para todos los que hablamos español. De esta forma, muchos esperan con ansias el día en que Bandai Namco logre reconocer este logro al contratar a estos actores para los juegos de la obra de Akira Toriyama. Lamentablemente, este no será el caso en último DLC de Dragon Ball Z: Kakarot.

Como seguramente ya lo saben, el día de ayer, Bandai Namco presentó un nuevo gameplay de Dragon Ball: Sparking! Zero, el cual fue compartido a lo largo de todas las redes sociales de la compañía. Además de esto, también se dio un vistazo al último DLC para Dragon Ball Z: Kakarot, en donde podemos escuchar voces en inglés con subtítulos en español. Al respecto, René García, quien se encarga de darle voz a Vegeta en el anime, confirmó que este nuevo contenido no contará con un doblaje al español latino.

Sin las voces en Latino 🤷🏻‍♂️ https://t.co/cEAmqi6S2t — Rene Garcia (@renegarcia900) March 21, 2024

Esta no es la primera vez que algo así sucede, puesto que previo al lanzamiento de Dragon Ball Z: Kakarot hace un par de años, la misma conversación se apoderó de las redes sociales, en donde actores de doblaje y fans cuestionaron a Bandai Namco y la decisión de no incluir un doblaje al español latino. Por el momento, la compañía japonesa no ha revelado la razón detrás de esta dirección, y es muy probable que no lo hagan en esta ocasión.

Con cada nuevo juego, los fans esperan escuchar las voces que tanto amamos, y por el momento esto seguirá siendo un sueño. Solo nos queda esperar para ver si Dragon Ball: Sparking! Zero contará con un doblaje, aunque es probable que esto no suceda. Te recordamos que Dragon Ball: Sparking! Zero llegará a consolas y PC en algún punto de 2024. En temas relacionados, este es el nuevo gameplay de este título. De igual forma, estos son los nuevos personajes para el juego.

Nota del Editor:

Es una verdadera decepción que las voces en español no estén disponibles en los juegos de Dragon Ball. Esto era entendible hace varios años, pero hoy en día esta omisión es vista como una forma de no gastar más dinero en la producción. Esperemos que este sueño se cumpla en un futuro.

Vía: René García