El día de hoy, Bandai Namco nos presentó un extenso gameplay de Dragon Ball: Sparking! Zero, en donde fue posible ver a Goku y Vegeta pelear de una forma que todos los fans de Budokai Tenkaichi pueden apreciar. Sin embargo, esto no fue todo, puesto que también se reveló una nueva lista de personajes jugables en esta entrega.

Si bien Dragon Ball: Sparking! Zero contará con múltiples variaciones de Goku y Vegeta, el más reciente avance del juego también ha confirmado que personajes de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super formarán parte de la lista final que estará disponible en un futuro. De esta forma, estos son los nuevos peleadores para este título:

Super Trunks

Dyspo

Kakunsa

Maestro Roshi, Poder Maximo

Nappa

Burter

Toppo

Jeice

Super Saiyan Kale (Berserk)

Super Saiyan Broly (Full Power)

Hit

Como pudieron ver en el avance, aún hay muchos espacios disponibles. Esto quiere decir que Bandai Namco aún tiene varias sorpresas para nosotros. Solo nos queda esperar a que futuros tráilers den a conocer al resto del elenco disponible en esta entrega. Te recordamos que Dragon Ball: Sparking! Zero estará disponible en algún punto de este año. En temas relacionados, puedes checar el nuevo gameplay de este título aquí. De igual forma, esta fue la última ilustración en la que trabajó Akira Toriyama.

Nota del Editor:

Dragon Ball: Sparking! Zero será una bestia. Si bien la jugabilidad probablemente no llegará a ser tan refinada como FighterZ, la cantidad de personajes disponibles será una sorpresa que no muchos esperan.

Vía: Bandai Namco