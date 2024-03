Correos de México lanza competencia de Amazon

El mercado de las compras digitales ha crecido bastante en los últimos años. Sin embargo, Amazon y Mercado Libre siguen siendo los reyes en este apartado. Aun con el dominio que poseen, Correos de México ha revelado que se han sumado a esta industria por medio de Correos Clic.

Así es, una nueva plataforma digital para comprar en línea ha llegado a México, y se trata de Correos Clic, la cual ya está disponible para todos los usuarios interesados. Aquí podremos encontrar productos relacionados con artesanías, accesorios de mascota, arte, papelería, mercería, celulares, cocina, computadoras, cuidado personal, electrónica, películas, artículos de oficina, ropa, videojuegos y mucho más. Junto a esto, la plataforma promete las comisiones más bajas en el mercado actualmente.

Sin embargo, y pese a que Correos Clic ya lleva un mes en operación, por el momento no hay muchos productos. En el caso de los videojuegos, no hay un solo producto disponible, por lo que si deseas comprar Princess Peach: Showtime! y Rise of the Ronin, será mejor que lo hagas por medio de Amazon o Mercado Libre. Junto a esto, muchos están preocupados sobre los periodos de entrega, puesto que Correos de México cuenta con tiempos de entrega diversos.

Considerando que Correos Clic solo lleva un mes en funcionamiento, muchos esperan que los problemas que encontramos actualmente sean solucionados en un futuro. Sin embargo, también es cierto que si no logran atraer al público rápidamente, podrían desaparecer. En temas relacionados, descubren cómo defraudar a Amazon. De igual forma, esta es la nueva estafa de WhatsApp y Amazon.

Nota del Editor:

No es necesario otra plataforma. Digo, es bueno para la competencia y esto le da más opciones a los usuarios. Sin embargo, Amazon ya cumple con todo, y dudo que muchas personas dejen de lado esta plataforma por Correos Clic, el cual ni siquiera tiene un Switch en venta.

Vía: Correos Clic