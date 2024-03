Después del fracaso que fue la última temporada de Game of Thrones, los fans del trabajo de George R.R. Martin llegaron a pensar que nunca veríamos una adaptación digna del mundo de A Song of Ice and Fire. Afortunadamente, House of the Dragon nos mostró un rayo de esperanza. De esta forma, el día de hoy se han liberado nuevos tráilers de la segunda temporada de esta serie.

HBO ha compartido, no uno, sino dos nuevos tráilers de la segunda temporada de House of the Dragon, cada uno enfocado en los bandos de esta guerra civil en Westeros. El avance de los Negros está dedica a Rhaenyra Targaryen y su familia, mientras que el vistazo a los Verdes nos muestra a Aegon II Targaryen en su búsqueda por mantener el poder.

Como pudieron ver, los dos tráilers nos dan una buena idea del conflicto que nos espera. Aquí podemos ver las batallas de Harrenhal, así como otros momentos importantes que marcaron la Danza de Dragones. Considerando que la primera temporada de la serie realizó algunos cambios al libro de Fire & Blood, será interesante si los nuevos capítulos se apegarán más a lo visto en el trabajo original de Martin, o también contarán con un par de modificaciones.

Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho para ver la Danza de Dragones en acción, puesto que la segunda temporada de House of the Dragon se estrenará el próximo 16 de junio de 2024. En temas relacionados, más temporadas de House of the Dragon están en camino. De igual forma, este es el número de episodios que tendrá la segunda temporada.

Nota del Editor:

No puedo esperar para ver la nueva temporada de House of the Dragon. La primera temporada fue espectacular, y cautivadora en todo momento. Considerando todo lo que se aproxima, ya quiero ver cómo es que HBO logra adaptar esta fantástica historia.

Vía: HBO