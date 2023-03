Revelan número de capítulos de House of The Dragon temporada 2

El año pasado apareció en HBO Max uno de los shows más esperados de los últimos tiempos, ese es justamente House of The Dragon, serie que es una especie de spin off precuela de Game of Thrones. Que no está de más decir, cosechó éxitos debido al público que lo veía semana con semana, eso durante los 10 capítulos que se lanzaron.

Eso mismo hizo que al poco tiempo se confirmará la segunda temporada, y ahora se menciona que podrían haber fanáticos algo decepcionados, ya que contará con menos episodios en comparación a la primera oleada. Según lo comentado por medios como Deadline, sólo habrá ocho capítulos, lo cual nos quita dos de los que vimos en 2022.

Un portavoz de HBO confirmó a la prensa esta información, y enfatizó que el cambio se basa en gran medida en la historia. Por lo que ahora nos podrían dar un arco que tenga más momentos relevantes desde justo el inicio de temporada.

Acá la sinopsis de la serie:

La serie se centra en la casa Targaryen, sólo que 200 años antes que los hechos narrados en la ficción original. La familia Targaryen escapó de la destrucción de Valyria para asentarse en Rocadragón, desde donde Aegon I conquistó Poniente.

Los Targaryen son una de las grandes familias que gobernaron el Feudo Franco de Valyria. Para ganar sus batallas, criaron y entrenaron dragones para combatir, siempre bajo su escudo de un dragón de tres cabezas de gules que arroja llamas.

Recuerda que la primera temporada está disponible en HBO Max.

Vía: IGN

Nota del editor: Parece un poco raro que decidan poner menos episodios y ni siquiera igualar a la primera temporada, pero eso ya es decisión de HBO Max. Tal vez al final todo tenga sentido.