El episodio final de la sexta temporada de My Hero Academia se emitió el fin de semana y ciertamente trajo un emotivo cierre al arco argumental de la temporada. En No Man Is an Island, Izuku Midoriya finalmente regresa a casa a la Academia U.A., mientras que All Might intenta encontrar una renovada motivación para su lucha justa, como una forma de llegar a Deku antes de que la misión de obtener el poder de All For One lo consuma.

No hubo una gran batalla en el final de la sexta temporada de My Hero Academia, pero las reconexiones emocionales, nuevas alianzas y las declaraciones definitivas de propósito antes de que se despliegue la batalla final, ciertamente fueron suficientes para obtener algunas de las mejores calificaciones en el anime.

La temporada 6 de My Hero Academia obtuvo la calificación más alta en Filmarks, el sitio web de reseñas más grande de Japón. La calificación “4.4” de la temporada 6 superó las puntuaciones “4.3” de las temporadas 5, 4, 3 y 2, así como la calificación “4.2” de la temporada 1. No es sorprendente que la temporada 6 de My Hero Academia sea la mejor valorada de todas, después de todo, es la temporada en la que finalmente se desarrolla una verdadera guerra entre los héroes y la Liga de Villanos.

La primera mitad de la temporada mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos, y la segunda mitad, aunque más lenta, aún fue bastante profunda e intensa con sus secuelas mentales/emocionales de la Guerra Total. Los aspectos más destacados de la temporada 6 también incluyeron finalmente la explicación del poder completo y los orígenes de One For All, ver a la Clase 1-A unirse como la próxima generación de verdaderos héroes, ver cómo aumentan las apuestas cuando All For One escapa de la cárcel con su cuerpo original (y un nuevo ejército de los peores villanos), Shiagraki se convierte en la amenaza del fin del mundo que cuelga sobre el planeta, y todo el sistema de héroes profesionales de Japón colapsa.

Incluso algunos nuevos personajes clave (Lady Nagant) y personajes que regresan (Héroe Asesino Stain) tuvieron un impacto crucial en la temporada y en los fanáticos. Más que nada, vimos a Izuku Midoriya finalmente tomar su lugar legítimo como el héroe “elegido” de esta historia, mientras luchaba contra su némesis Shigaraki y luego rompía los lazos con sus amigos en U.A. para proteger a todos del próximo ataque de All For One.

“Dark Deku” estaba muy por encima del siempre lloroso chico que Izuku solía ser, y al tener al héroe central alineado con la causa, se consolidó la historia central de esta serie como nunca antes. La última ronda de la batalla siempre se ve bastante emocionante. La temporada 6 de My Hero Academia está ahora disponible en la plataforma de streaming: Crunchyroll y Hulu. La temporada 7 ya está en producción.

Vía: Comicbook