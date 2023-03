La temporada 6 de My Hero Academia acaba de terminar y todas las miradas están puestas en el final de esta semana. Hace poco, la exitosa serie finalizó su última temporada con un episodio importante que analiza la guerra de Izuku contra All For One. El villano está aterrorizando al mundo con Shigaraki a su lado, y Deku es el único capaz de detenerlos. Sin embargo, su poder especial no hace que Deku sea invulnerable al dolor que le rodea, y My Hero Academia dejó eso claro con una escena original especial.

Si no lo notaste, el final de la temporada 6 de My Hero Academia presentó un momento original que no se vio en el manga. Después de quedarse dormido entre amigos en su dormitorio, Izuku es visto despertando al día siguiente después de regresar a la escuela. Deku es despertado por un sueño impactante protagonizado por All For One y Shigaraki. Luchando contra su trastorno de estrés postraumático, Izuku se despierta de golpe y activa su habilidad por miedo antes de darse cuenta de que está en buena compañía.

Afortunadamente, Ochaco fue la que estaba cerca de Izuku durante este ataque, y apenas pestañeó ante la escena. Aunque aún estaba sorprendida, la heroína hizo todo lo posible para asegurar la seguridad de Deku antes de que el héroe pudiera controlar su habilidad. No pasó mucho tiempo antes de que Black Whip se disipara y nadie en la Clase 1-A sintió la necesidad de comentar sobre su explosión.

Después de todo, toda la clase pasó por mucho durante el primer ataque a Shigaraki, así que saben todo sobre el trastorno de estrés postraumático. Izuku experimentó incluso peores cosas durante su período de vigilante. Desde Muscular hasta Lady Nagant, Izuku estuvo muy presionado durante su misión y tuvo poco tiempo para relajarse. Su constante vigilancia y el objetivo en su contra convirtieron a Izuku en una persona paranoica. Y ahora, el anime deja esto claro en su última escena original.

Es bueno ver a My Hero Academia expandiendo el trauma de Izuku de esta manera, incluso con una escena tan pequeña. Solo podemos esperar que el anime continúe haciendo esto cuando su próxima temporada comience. Después de todo, Studio Bones confirmó que la temporada 7 de My Hero Academia está en proceso y pondrá a la Clase 1-A en una situación difícil una vez más. No hay duda de que el trastorno de estrés postraumático de Deku lo seguirá en la nueva temporada, pero con todos sus amigos a su alrededor, estamos seguros de que Izuku superará el embate.

Vía: Comicbook